Las declaraciones de André Jardine previo al duelo contra Monterrey

Este miércoles Monterrey y América abren la llave de cuartos de final de la Liga MX. El cuadro de la capital del país parte con cierta "ventaja" al poder cerrar como local. A pesar de ello, el técnico André Jardine afirma que los encuentros serán mucho más cerrados de los que se espera.

Tenemos las certezas, las experiencias pasadas, las cuatro Liguillas pasadas, encontramos un buen funcionamiento, contar con todos los jugadores, poder entrenar, tener un periodo de preparación, te mejora las formas, garantizar no podemos, el rival siempre está, la expectativa es la mejor, el regreso de muchos, el funcionamiento viene con los jugadores, te cambia las formas, te ajustas como puedes, la expectativa es buena, todos los jugadores vienen en su mejor forma, eso nos ayuda. André Jardine

André no se calificó como el mejor entrenador, pero sí se considera un hombre sobrado de conocimientos y experiencia por su presencia en liguillas previas.

No sé, las comparaciones son hechas por otros, yo no tengo ese objetivo, ese reconocimiento, compito mucho conmigo mismo, intento ser mejor que el torneo pasado, es el gran desafío que tengo, el reconocimiento tiene que venir de otros, del club, de mis jugadores, es bueno sentir esto, pero no tengo esta preocupación, procuro siempre ver a mis rivales. André Jardine

Sabe que la serie en contra de Monterrey es una de las más igualadas de toda la liguilla.

Monterrey es de los equipos que tienen elenco importante, cuerpo técnico y todo para pensar en título, un choque que llega temprano. Tenía que ser el cuarto y el quinto, sería un choque con equipo de jerarquía, nos toca hacerlo. Hay que respetar el rival, al mismo tiempo, hacer la fuerza que podemos tener. Hacernos presentes como América, haciendo buenas Liguillas, hacernos sentirnos ante el rival. André Jardine

