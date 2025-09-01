Las declaraciones de André Jardine tras el triunfo del América sobre Pachuca

América sigue en pleno crecimiento dentro de la Liga MX. El equipo de la capital del país venció este fin de semana a los Tuzos de Pachuca y se mantienen como el sublíder del torneo. El técnico André Jardine destaca el crecimiento dentro del terreno de juego que sigue mostrando su equipo.

🎙️ André Jardine en conferencia de prensa, tras nuestro triunfo contra Pachuca. pic.twitter.com/Fhq2gUv6fu — Club América (@ClubAmerica) August 31, 2025

El partido fue muy dominante el primer tiempo, el pecado fue no hacer un gol más, el último pase, no tomamos la mejor decisión, Pachuca equilibra en el segundo tiempo, está bien trabajado, va a estar peleando los lugares más altos, no podías relajarte, Pachuca tenía chances, tenemos que elogiar a Malagón, es de esos porteros que están fríos, pero que llegan muy fuertes, difíciles y otra vez marca presencia, es una victoria muy importante ante un rival directo, portería en cero siempre es una meta, América va creando formas y acercándose a lo que queremos ver en Liguilla. André Jardine

America v Pachuca - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

También llenó de elogios a Allan Saint-Maximin tras otra noche redonda del francés.

Aún no tenemos claro todo el potencia del Maxi, todo lo que va a poder hacer en la liga, lo imaginamos, pero aún está yendo de a poco, todo lo que puede aportar, sin duda que va a aportar para marcar diferencia, de verdad, estamos convencidos de que marcará la diferencia, hay que ir con calma, creando condición, adaptándose a la altura, este inicio es muy bueno, mejor imposible, veremos mejor a un Maxi más tiempo, mejor de lo que hemos visto, la primera y segunda muestra son espectaculares. André Jardine

Jardine concluyó lamentando el hecho de tener que haber jugado a puerta cerrada en contra de los Tuzos.

Sí, primero empezar por el tema que sentimos la ausencia de la gente, de mi parte, las autoridades siempre deben intentar evitar esto, es una fiesta, esperan mucho estos días, es triste ver un partido como éste, lamentamos mucho, estamos contando los días para contar con la gente. Extrañamos el Azteca. André Jardine

Más noticias sobre la Liga MX