Las declaraciones de Armando González luego de su primer gol en competiciones UEFA

Armando González sigue con el inicio de su aventura por Europa con el Olympiacos. La realidad es que la misma está yendo mejor de lo que se esperaba. Son cuatro goles y dos asistencias para el mexicano en alrededor de 350 minutos sobre el césped.

Dentro de dicha anotaciones se encuentra la del día de ayer en la Europa League. Armando pudo hacerse presente en el marcador para el Olympiacos durante su debut en competición UEFA. Luego de este hecho, el delantero nacional ofreció emotivas declaraciones.

Hormiga González saborea su primer gol en Europa Leaguehttps://t.co/0a0bZbo4Ik pic.twitter.com/sMy3Cp9W4o — MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2026

Estoy muy contento por mi debut en Europa, por participar en grandes competiciones y por el primer gol. Creo que trabajo muy duro y el gol es el resultado de ese trabajo. Se me vino a la cabeza todas las veces que de niño veía la Europa League, la Champions y quería jugar en estos escenarios y pues gracias a Dios me puso en estos escenarios tan bonitos y yo voy a seguir trabajando para dar mis mejores versiones. Armando González

Sobre la salida de José Luis Mendilibar y el arribo del también español Imanol Alguacil como nuevo entrenador del Olympiacos, el mexicano afirmó que es el tiempo de encontrar y explotar al máximo lo positivo alrededor del cambio.

Cada día intentamos asimilar las nuevas ideas del nuevo entrenador, trabajamos mucho y con entrenamiento y familiaridad llegarán los resultados que queremos. Armando González

Olympiacos FC v Jagiellonia Bialystok - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para cerrar, Armando dedicó el gol a su madre, quien justamente estaba de cumpleaños mientras el mexicano decía presente con gol en el máximo nivel de exigencia.

Es un día muy especial porque cumple años mi mamá y ‘mamá te quiero mucho, feliz cumpleaños y este gol fue para ti’. No solo para mi mamá, para todos los mexicanos; creo que poner el nombre de México en alto es una de mis metas y me pone muy contento que el día de hoy en la Independencia de México poder meter golpara demostrar que los mexicanos somos capaces de muchas cosas. Armando González