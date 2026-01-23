Las declaraciones de Brian Gutiérrez luego de debutar con México

Brian Gutiérrez vivió un momento especial al debutar con la selección mexicana, una experiencia que confirmó una decisión tomada tiempo atrás. El mediocampista dejó claro que su apuesta siempre fue por el Tri, incluso cuando tuvo la posibilidad de representar a Estados Unidos, selección con la que también era elegible.

Desde su llegada a Chivas, Gutiérrez entendió el peso simbólico y deportivo de vestir una camiseta ligada de forma directa a la identidad mexicana. El jugador reconoció que ese paso fue determinante para inclinar definitivamente su carrera internacional hacia México, convencido de que el proyecto deportivo coincidía con su sentir personal.

“Creo que cuando yo vine a Chivas yo estaba 100% con México, porque lo que representa Chivas es 100% mexicano y tienes que ser mexicano para jugar con Chivas. Creo que eso fue mi decisión”, declaró Gutiérrez, dejando claro que su elección no fue improvisada, sino una convicción construida con el tiempo.

El debut con la selección significó una recompensa a ese camino trazado. Más allá de los minutos disputados, el futbolista valoró las sensaciones que le dejó su primera experiencia en una convocatoria mayor, consciente de que cada llamado representa una oportunidad que no se puede desaprovechar en un proceso tan competitivo.

“Muy contento, muy feliz, como dije, creo que unas buenas sensaciones, buenos inicios y voy por más. Siempre he querido jugar con la selección mexicana”, expresó el mediocampista, reflejando ilusión, pero también ambición por mantenerse en el radar del cuerpo técnico rumbo a los próximos compromisos.

Chivas v Queretaro - Torneo Clausura 2026 Liga MX

Gutiérrez también destacó el ambiente interno que encontró en el grupo, subrayando la importancia de la unión dentro del vestidor. Para un jugador que recién se integra, sentirse arropado por sus compañeros resulta clave para adaptarse rápido y rendir cuando el entrenador lo requiere en la cancha.

“Creo que buenas sensaciones y el grupo está muy unido, creo que eso es lo más importante”, finalizó el jugador, resaltando un aspecto que el cuerpo técnico ha buscado fortalecer en este proceso: cohesión, compromiso y sentido de pertenencia dentro de una selección en construcción.

Pese al arranque positivo, el panorama no es sencillo para Brian Gutiérrez. A seis meses del debut mundialista, la competencia interna es intensa y cada convocatoria será una prueba. Su reto será sostener regularidad en su club y aprovechar cada llamado para ganarse un lugar definitivo en la lista final.

