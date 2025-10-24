Las declaraciones de Brian Rodríguez luego de su renovación con el América
El extremo charrúa ha extendido su vinculo con el club de la Liga MX por 4 años más.
Luego de mucho ruido y declaraciones cruzadas entre el América y el manejo del jugador, al final, Brian Rodríguez ha firmado su renovación con el equipo de la Liga MX. El charrúa va con los de la capital del país hasta el 2029, una decisión que él mismo afirma, es una muestra de agradecimiento a la institución.
Por un momento hubo incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Lo mantuve con mucha calma, siempre estuve hablando con Diego Ramírez y Santiago (Baños), mi intención era estar en América. No pretendía irme libre del América, si me tenía que ir y era decisión del club era importante dejarles plata porque siento que ellos apostaron en su momento traerme del MLS y pagaron una suma importante. Era importante de mi parte decirles eso y me pude quedar.Brian Rodríguez
Añade que el América es y seguirá siendo el reto más importante de su carrera.
Ver hacia atrás y lo que logramos en poco tiempo con cuatro años cumplidos en América y tener ya seis títulos. La verdad no me lo imaginaba, nunca me imaginé. Cuando llegué acá fue una de las preguntas que me hicieron, si era el reto más importante al llegar América y claro que lo fue y lo sigue siendo.Brian Rodríguez
Afirma que el cuadro de la capital del país es un club que le ha de permitir soñar con un boleto para la copa del mundo.
Lo del Mundial ahora es muy cercano, era importante mantenerme al nivel que se juega en la Liga, al nivel que traigo en el América, fue la mejor decisión. Lo platiqué muchas veces con mi familia, se lo decía a mi papá hace muy poco, lo de Qatar, pero estoy muy feliz acá, opté por estar en el lugar donde me siento feliz. Me siento cómodo con los compañeros, con la gente que me rodea. Sentirme así es lo más importante de cara a la Copa del Mundo que viene. Muchas veces hemos tenido charlas con Bielsa sobre el equipo y las mantenemos, él rescata siempre que jugar en el América no es nada fácil. El mérito del futbolista uruguayo, que juegue en el América, siempre es muy bueno, es vistoso.Brian Rodríguez
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.