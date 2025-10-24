Las declaraciones de Brian Rodríguez luego de su renovación con el América

Luego de mucho ruido y declaraciones cruzadas entre el América y el manejo del jugador, al final, Brian Rodríguez ha firmado su renovación con el equipo de la Liga MX. El charrúa va con los de la capital del país hasta el 2029, una decisión que él mismo afirma, es una muestra de agradecimiento a la institución.

BRIAN RODRÍGUEZ CONSIDERA QUE SEGUIR EN AMÉRICA LO ACERCA AL MUNDIAL 🤯



Tras renovar con las Águilas, el extremo señaló que seguir en el club le permitirá mantenerse a buen nivel para luchar por un lugar en la convocatoria de Uruguay. #CentralFOX https://t.co/8ejje8EeQJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 24, 2025

Por un momento hubo incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Lo mantuve con mucha calma, siempre estuve hablando con Diego Ramírez y Santiago (Baños), mi intención era estar en América. No pretendía irme libre del América, si me tenía que ir y era decisión del club era importante dejarles plata porque siento que ellos apostaron en su momento traerme del MLS y pagaron una suma importante. Era importante de mi parte decirles eso y me pude quedar. Brian Rodríguez

FBL-MEX-CRUZ AZUL-AMERICA | VICTOR CRUZ/GettyImages

Añade que el América es y seguirá siendo el reto más importante de su carrera.

Ver hacia atrás y lo que logramos en poco tiempo con cuatro años cumplidos en América y tener ya seis títulos. La verdad no me lo imaginaba, nunca me imaginé. Cuando llegué acá fue una de las preguntas que me hicieron, si era el reto más importante al llegar América y claro que lo fue y lo sigue siendo. Brian Rodríguez

Afirma que el cuadro de la capital del país es un club que le ha de permitir soñar con un boleto para la copa del mundo.