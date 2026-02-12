Las declaraciones de Ceferin celebrando el regreso del Real Madrid y del FC Barcelona a la UEFA

Aleksander Ceferin aprovechó su discurso institucional para poner el foco en una palabra: unidad. En ese marco, celebró el entendimiento alcanzado y remarcó su satisfacción por el regreso del Real Madrid y el Barcelona a la “familia” de la máxima competición continental.

El dirigente reconoció que existieron desacuerdos con Florentino Pérez, aunque subrayó que el vínculo nunca se rompió del todo: “Tuvimos nuestras diferencias, pero jamás nos faltamos el respeto”, expresó, en una frase que buscó cerrar heridas sin negar el pasado. Además, destacó el papel de Nasser Al Khelaifi, a quien atribuyó un liderazgo clave para recuperar el consenso entre los clubes.

Ceferin también utilizó un tono más político para advertir sobre la polarización global. Aseguró que el fútbol europeo, en un escenario cada vez más dividido, sigue funcionando como un espacio de encuentro y diversidad. Para él, esa capacidad de unir es parte del ADN del deporte y no debería darse por sentada.

Contra el discurso que sostiene que el fútbol “perdió” a las nuevas generaciones, el presidente de la UEFA fue tajante: los jóvenes siguen llenando estadios y ninguna tecnología puede reemplazar lo que sucede en la cancha. Incluso mencionó el impacto de la inteligencia artificial, pero defendió que el fútbol sigue siendo “real”.

En la misma línea, respaldó los nuevos formatos de competiciones, asegurando que mejoraron en competitividad, audiencia e ingresos. Como dato fuerte, adelantó que casi 450 millones se distribuirán entre clubes que no participan directamente en torneos UEFA.

Fútbol femenino, Mundial y un mensaje a Tebas

Ceferin resaltó el crecimiento del fútbol femenino, con estadios llenos y cifras récord de asistencia. También envió un mensaje a Gianni Infantino: sostuvo que el fútbol vive tanto por selecciones como por clubes y que no debe obligarse a los jugadores a elegir.

Por último, dejó una crítica clara a la idea de llevar partidos de Liga al extranjero: aseguró que eso debilita el vínculo con la gente y “sacrifica la base”, recordando que millones participan del fútbol amateur y formativo, donde, según él, comienza la verdadera unidad.

