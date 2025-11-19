El motivo por el que el Barcelona puede fichar a Erling Haaland la próxima temporada

La carrera hacia las elecciones presidenciales del FC Barcelona, a efectuarse entre marzo y abril de 2026, ha comenzado intensa y con el nombre de Erling Haaland sobre la mesa.

En efecto, pese a que empezaba a bajarse de la lista de candidatos a ocupar el rol que probablemente deje Robert Lewandowski en verano, cuando finalice su contrato con la entidad azulgrana, el gran goleador del Manchester City vuelve a la palestra mediática.

Es que el candidato a mandamás culé, Víctor Font, principal alternativa al actual mandatario, Joan Laporta, comienza a despertar una importante expectación entre los aficionados, tras dejar entrever la posibilidad de fichar al estelar ariete noruego.

Font presentó oficialmente su candidatura a la presidencia del Barcelona, bajo el lema “El Barça que queremos”. Un acto en el que contó con Xavi Hernández de invitado simbólico y en el cual, según Esport3, el aspirante a encabezar la directiva blaugrana no negó su intención de comprar al Androide.

"Tenemos que trabajar para cumplir nuestras promesas. Nuestro equipo está preparando una operación deportiva de ensueño", reveló Fonto, quien respondió con un "por ejemplo" al momento en que se le preguntó si intentará fichar a Haaland.

Mientras algunos periodistas que cubren al club catalán interpretan semejantes declaraciones como una pista real de una estrategia ambiciosa, otros creen que puede tratarse sólo de un recurso electoral sin garantías de materializarse. Lo cierto del caso es que el autor de 32 goles entre club y selección en el arranque de la 2025/2026, es probablemente el mejor "9" de la actualidad y uno de los pocos jugadores capaces de competir mediáticamente con Kylian Mbappé, máxima figura del eterno rival de los barcelonistas, el Real Madrid.

En consecuencia, la idea de incorporar al "killer" noruego encaja con la necesidad del Barça de encontrar un relevo de primer nivel para Lewandowski, cuyos 37 años de edad lo penalizan a fin de arreglar una renovación contractual.

