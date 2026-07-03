Las declaraciones de Cristiano Ronaldo tras clasificar a octavos de final del Mundial 2026

Los 16avos del Mundial 2026 tuvieron su partido más polémico este jueves por la noche: Portugal eliminó sobre el cierre del encuentro a Croacia, en un compromiso que tuvo intervenciones por demás llamativas del VAR.

El equipo dirigido por Roberto Martínez recibió un penal cuestionable para igualar el partido, el que Cristiano Ronaldo cambió por gol para anotar su primer tanto en partidos a eliminación directa en la historia de las Copas del Mundo.

Llamativamente, el Bicho fue reemplazado a los 81' para darle ingreso a Ruben Neves. Sobre el cierre, Gonçalo Ramos anotó el tanto de la tan ansiada clasificación para jugar ante España en octavos. En la última, el VAR le anuló un tanto aparentemente válido a Josko Gvardiol que hubiera mandado el choque a la prórroga.

Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

"El futuro no es importante ahora mismo. Ya hablaré de ello... Tendré tiempo —después de ganar o perder— para hablar con mi familia y luego tomar decisiones a mi manera. Ya no tomo decisiones impulsivas; ahora me lo tomo todo con calma. Por ahora, se trata de disfrutar del día de hoy", dijo Cristiano Ronaldo sobre su actualidad y futuro próximo.

Además, analizó el partido: "El fútbol es así. Para ganar una competición de esta magnitud, hay que aprender a sufrir. Fue un partido muy emocionante para los aficionados. Controlamos bastante bien el juego en la primera parte; la segunda fue más caótica... Seguimos teniendo algunas dificultades, pero de eso se trata la competición: simplemente hay que seguir adelante".

Portugal jugará su partido de octavos de final frente a España en el AT&T Stadium de Dallas el próximo lunes desde las 14:00 (hora local), en la búsqueda de un triunfo resonante y posterior clasificación a cuartos de final. En caso de avanzar, irían contra el ganador del cruce entre Bélgica y Estados Unidos.

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