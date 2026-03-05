Las declaraciones de Efraín Álvarez previas al Clásico Tapatío

Chivas se prepara para disputar una nueva edición del clásico tapatío frente al Atlas, un encuentro que siempre concentra la atención del futbol mexicano. En la antesala del compromiso, Efraín Álvarez habló sobre la importancia del duelo y el ambiente que se vive dentro del plantel rojiblanco.

El mediocampista ofensivo fue claro al señalar que el Guadalajara es consciente del reto que representa enfrentar a su rival de ciudad. Atlas ha mostrado una evolución en su funcionamiento durante las últimas semanas, por lo que el futbolista espera un partido intenso y de máxima concentración.

“LOS CLÁSICOS SON PARA GANAR” 🗣️



“Hace unos días estaba hablando con el patrón y dijo: tenemos que ganar sí o sí”: Efraín Álvarez



📹 Juan Manuel Figueroa pic.twitter.com/8xXoFO8Yos — MedioTiempo (@mediotiempo) March 4, 2026

Álvarez destacó que en este tipo de encuentros la exigencia es diferente a cualquier otro partido del calendario. Para el futbolista, los clásicos se juegan con una carga emocional especial, algo que el plantel rojiblanco entiende perfectamente al representar a una institución histórica dentro del futbol mexicano.

Dentro del club, la presión por obtener el triunfo es permanente. El propio jugador reveló que la exigencia de ganar está presente desde la dirigencia. “Los clásicos son para ganarse, especialmente aquí en Chivas. Hace unos días hablé con el patrón y nos dijo que tenemos que ganar sí o sí”, explicó.

El futbolista también subrayó que el compromiso con la afición rojiblanca representa un factor fundamental en este tipo de partidos. Para el plantel, la prioridad es responder al respaldo constante de los seguidores del equipo, quienes esperan ver a su escuadra imponerse en uno de los duelos más significativos del torneo.

Atletico San Luis v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

Álvarez reconoció además que dentro del vestidor existe confianza plena en la capacidad del equipo para salir victorioso. El jugador aseguró que el plantel se considera favorito para el encuentro, aunque también dejó claro que esa percepción debe traducirse en rendimiento dentro del terreno de juego.

“En nuestra cabeza siempre somos favoritos, pero eso no juega. Tenemos que salir concentrados y dar lo máximo”, señaló el mediocampista, quien insistió en que la única manera de confirmar ese favoritismo es con una actuación sólida y convincente durante los noventa minutos.

Más allá del contexto competitivo, el futbolista también compartió una reflexión personal sobre lo que representa disputar este tipo de encuentros. Álvarez recordó su infancia en Estados Unidos, donde la percepción del futbol mexicano y de sus clásicos es distinta a la que se vive en territorio nacional.

“Se vive muy diferente. Mi papá siempre fue chiva y allá se siente mucho el clásico nacional contra América”, concluyó el jugador, quien añadió que la intensidad y el significado de estos partidos se perciben de una forma mucho más profunda cuando se experimentan directamente en México.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX