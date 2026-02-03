Las declaraciones de Erick Sánchez luego de la salida de Álvaro Fidalgo

La salida de Álvaro Fidalgo del América rumbo al Real Betis dejó un vacío profundo en el mediocampo azulcrema, uno que el propio vestidor reconoce como imposible de llenar por completo. Erick Sánchez, una de las voces con mayor peso en el plantel, fue claro al dimensionar lo que significaba el español dentro y fuera del campo.

“Nadie va a llegar a cubrir el hueco que nos deja Fidalgo por lo importante que era para nosotros, siendo conscientes de la leyenda que es para la institución”, expresó el mediocampista, quien subrayó que la huella del ahora jugador del Betis trasciende lo futbolístico y se mantiene como referencia diaria dentro del club.

"Nadie va a cubrir ese hueco".



Erick Sánchez reconoce que lo de Álvaro Fidalgo fue irrepetible en América.



Más allá de reconocer la magnitud de la baja, Sánchez dejó claro que el grupo entiende que el América no puede depender de un solo nombre. Desde esa lógica colectiva, el volante mexicano asumió una postura autocrítica y de liderazgo, consciente de que el equipo necesita respuestas inmediatas tras la salida de una de sus piezas clave.

“Tengo que dar un paso al frente y poder ayudar al equipo, pero aquí no se depende de un solo jugador. Tenemos bastantes compañeros que pueden hacerlo de la mejor manera. A quien le toque jugar se va a partir la madre y lo hará muy bien”, afirmó con determinación.

El discurso de Erick Sánchez también se trasladó al contexto internacional, específicamente al próximo compromiso del América ante Olimpia por la Concacaf. Lejos de cualquier exceso de confianza, el mediocampista mostró respeto absoluto por el rival y por la historia que lo respalda dentro del futbol de la región.

“Tenemos el mayor respeto a Olimpia por lo que es, la historia que tiene y sus jugadores. Somos muy conscientes de que es un rival, será un partido bastante duro”, señaló, dejando claro que el equipo entiende la exigencia del cruce y la importancia de mantener claridad táctica y emocional.

Sánchez añadió que el América debe mantenerse fiel a sus principios incluso en escenarios complejos, sin perder el enfoque competitivo que exige la institución. Para él, el respeto al rival no está peleado con la ambición ni con la obligación de competir al máximo nivel en cada torneo.

“Sin dejar de lado los objetivos que tenemos, siendo claros y detallistas en cada momento en el campo. Hay que respetar al rival y es algo que nos caracteriza a nosotros. Venimos a encarar el partido de la mejor manera”, sostuvo con firmeza.

El cierre de su intervención estuvo marcado por una advertencia clara sobre el ambiente que se vivirá en Honduras, una plaza históricamente complicada. Sánchez reconoció la presión externa y la intensidad del entorno, pero aseguró que el plantel está preparado para responder como lo exige América.

“En América el que no sepa jugar con presión no está para jugar aquí, todos mis compañeros tienen claro todo lo que conlleva. Sabemos que será un partido con bastante presión… Son muy apasionados. Sabemos que será un rival fuerte por el hecho de su gente”, concluyó.