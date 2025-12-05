Las declaraciones de Filipe Luis previo al duelo en contra de Cruz Azul

Filipe Luís, técnico del Flamengo, dejó claro que el partido del próximo 10 de diciembre ante Cruz Azul, en Qatar, será el mayor reto de su equipo en la Copa Intercontinental. El entrenador brasileño mostró un respeto absoluto por el conjunto mexicano, al que considera un rival extremadamente complejo.

“El partido más difícil es el de Cruz Azul. Para mí, es el más complicado. Llegaremos de un viaje, tenemos que prepararnos muy bien. Existe la tensión del Mundial”, declaró el estratega en conferencia, subrayando la magnitud del desafío.

El técnico, además, reveló que Flamengo ya trabaja específicamente en el análisis del juego cementero. Aseguró que desde hace semanas cuentan con observadores dedicados exclusivamente a estudiar al equipo de Nicolás Larcamón. “Ya tenemos un analista viendo a Cruz Azul, sé cómo juegan y empezaremos a planificar el partido”, afirmó.

Filipe Luis también dejó entrever que, a pesar de enfrentar previamente a clubes de élite en este torneo, ve a Cruz Azul como el obstáculo más difícil por las circunstancias, la intensidad del rival y el momento del calendario.

Mientras Flamengo se prepara en Brasil para viajar a Qatar, Cruz Azul vive un escenario completamente distinto. El equipo mexicano está concentrado en su semifinal de Liga MX ante Tigres, una serie que mantiene al plantel en máxima exigencia física y mental. Aun así, la institución sabe que el viaje internacional está a la vuelta de la esquina.

El 10 de diciembre marcará un duelo inédito entre dos equipos con estilos muy distintos: Flamengo, con su propuesta ofensiva y ritmo sudamericano, frente a un Cruz Azul que se ha mostrado sólido, agresivo y con gran capacidad de competir en escenarios de presión.

La Copa Intercontinental representará para ambos un escaparate global. Y, según Filipe Luis, un choque donde nadie debe dar por menos al cuadro mexicano.

