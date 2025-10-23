Las declaraciones de Gabriel Milito luego de la derrota de Chivas en contra del Querétaro



Las Chivas de Guadalajara en los más recientes encuentros encaminaron una muy buena racha de resultados en favor del equipo que comanda Gabriel Milito. Los mismos colocaron al rebaño muy cerca de los puestos de liguilla directa dentro de la Liga MX.

Siendo el caso, los de Verde Valle llegaban al cruce de mitad de semana en contra del Querétaro como los favoritos para ganar el cotejo. De ser el caso, el equipo se colocaría dentro de los seis mejores de la general.

Sin embargo, la sorpresa se he dado. El conjunto queretano ha vencido por la mínima al rebaño dejando al cuadro rojiblanco en los puesto de repesca. Gabriel Milito, técnico del rojiblanco, lamentó la caída de sus dirigidos.

"COMENZAMOS MAL, ESO CONDICIONA EL DESARROLLO DEL PARTIDO, PERO MERECÍAMOS IRNOS AL DESCANSO EMPATADOS"🗣️



Gabriel Milito, DT de Chivas, habló tras la derrota de sus Chivas ante Gallos pic.twitter.com/sjWu8qAqWN — Claro Sports (@ClaroSports) October 23, 2025

Nosotros necesitamos ganar, ganar y ganar si queremos alcanzar nuestro objetivo, en tanto esta derrota nos deja mal, no hay consuelo para una derrota. Venimos a ganar y cuando no lo conseguís, además haciendo un primer tiempo como lo hicimos y recibimos el gol que recibimos pues por supuesto que hay dolor. Gabriel Milito

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Milito afirma que no hay tiempo que perder por lo que pide cambiar el chip de cara al duelo en contra del Atlas.

Nos recuperaremos, recuperarnos es una obligación para nosotros porque lo que queda del torneo es muy importante y son pocos partidos. O nos recuperamos o nuestras opciones se van a ir diluyendo y es lo que no queremos, vamos a luchar con todo lo que tenemos al alcance para lograr el objetivo. Gabriel Milito

Por último, el técnico añadió que tanto Armando González como Bryan están en duelo para el clásico tapatío.

(Armando) Tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor. Hablamos con él y era asumir un gran riesgo porque está bastante tocado, por eso tuvimos que sustituirlo. Veremos la evolución del ‘Cotorro’ que tuvo que salir por un golpe en una zona algo compleja. Gabriel Milito

Más noticias sobre la Liga MX