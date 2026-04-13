Las declaraciones de Gabriel Milito luego de la dura caída en contra de Tigres

Las Chivas se mantienen como los líderes de la Liga MX. Sin embargo, en duelos recientes, al equipo de Verde Valle le ha costado obtener los mejores resultados posibles. Ejemplo de ello lo sucedido el pasado fin de semana en territorio de Tigres, donde fuero vapuleados cortesía del cuadro del norte del país.

El Guadalajara poco pudo hacer contra los felinos. Tigres firmó un 4-1 final sobre el cuadro tapatío. Luego de la caída, el técnico de Chivas, Gabriel Milito, rompió el silenció respecto del nivel mostrado por los suyos el día sábado.

“LOS GOLES FUERON EN MOMENTOS DETERMINANTES”



“El golpe del 3-1 y de la manera que fue, fue un golpe duro. A pesar de eso, intentamos ir”: Gabriel Milito



📹 Roberto Flores pic.twitter.com/DZAI9dPvE9 — MedioTiempo (@mediotiempo) April 12, 2026

El comienzo del partido, el comienzo del partido, siento que ellos comenzarán el partido con una energía superior a la nuestra. Eso, claramente, para aspirar a cosas grandes, no puede suceder. Sí te pueden superar, pero en en en cuanto a determinación por jugar y disputar el partido, no. Y después, vuelvo a repetir, el partido tuvo un momento, los goles fueron en momentos determinantes. Sobre todo el dos uno y el tres uno. De haber, no sé qué hubiese pasado, a lo mejor el desarrollo del partido hubiese sido exactamente igual, pero de haber comenzado el segundo tiempo con dos uno solamente a un gol de poder empatar, creo que hubiese sido distinto. Gabriel Milito

El técnico del "Rebaño" considera que su equipo se ha caído luego del tercer gol de Tigres.

FBL-MEX-TIGRES-GUADALAJARA | STRINGER/GettyImages

Creo que ahí el golpe del tres uno, y de la manera que fue, fue un golpe duro. A pesar de eso, intentamos ir, hicimos modificaciones, intentamos intentamos ir en búsqueda de ese segundo gol que nos metiera de lleno en el partido y que al rival también le genere mayor dificultad el trámite del juego. No pudimos hacerlo. Y bueno, y en la contra llegó el el último gol. Pero, sobre todo, eso de ese que que podemos hacerlo hacerlo mejor. Gabriel Milito

Chivas vivió tres derrotas en lo que va de torneo. Todas ellas antes equipos contendientes como lo son Toluca, Cruz Azul y Tigres, además en condición de visita. El entrenador concluyó afirmando tener en claro que a su equipo le cuesta medirse a rivales de su nivel.

Es un dato cierto. Además de eso, los tres partidos fueron en condición de visitante, porque hemos jugado otros grandes partidos, clásicos de local y visitante, pero me refiero a América de local, Pumas el otro día de local, bueno, con Atlas de visita que pudimos ganar, pero sí es un dato a prestar atención. Como también hay otros otros factores. Si queremos aspirar a lo que soñamos, no podemos conceder absolutamente nada, sobre todo en los comienzos de los partidos, te terminan costando caro. Gabriel Milito

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