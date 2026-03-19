Las declaraciones de Gabriel Milito luego de la goleada de Chivas al León

Chivas vive un dulce presente. El equipo de Verde Valle por primera vez en mucho tiempo es un serio contendiente para ganar el título de la Liga MX.

El Guadalajara ha recuperado la cima del torneo regular luego de hacer pedazos al León por 5-0 en la cancha del Akron. Este encuentro corresponde a la jornada 9, fecha en la cual ambos equipos no pudieron enfrentarse. Más allá de su condición de líder, Gabriel Milito pide tranquilidad a los suyos.

🗣️Gabriel Milito después de golear a León y dormir en la cima del torneo. #LigaMX pic.twitter.com/5DmeYPU24X — FOX (@somos_FOX) March 19, 2026

Trabajamos y jugamos para ganar, el ganar te da puntos y si eso te permite estar en los primeros lugares, fenomenal. Terminar primero no nos da ningún título. Sí es importante por el valor que tiene definir en casa y tener la ventaja deportiva del resultado. Gabriel Milito

Gabriel afirma que más allá de los resultados, su foco de atención está en la forma en la que consigue los mismos.

Lo que más me interesa es que el equipo sostenga este comportamiento, sostenga este nivel futbolístico y lo otro llegará como consecuencia de eso. Por supuesto los puestos son importantes, pero la manera en que los vamos consiguiendo para mí es lo más importante. No es que ganamos por casualidad, sino que el equipo hace un partido muy bueno, colectiva e individualmente para sacarlo adelante y tener los puntos que hoy tiene. Gabriel Milito

FBL-MEX-GUADALAJARA-LEON | ULISES RUIZ/GettyImages

Milito añadió que el grueso de la plantilla entiende cómo funciona la dinámica de grupo. Es esa la base del éxito de esta Chivas.

En el futbol las buenas dinámicas se construyen, cuesta mucho construir eso. Hoy el equipo lo va consiguiendo, pero seguir con la misma humildad, seguir con el mismo deseo, seguir jugando con la misma pasión, sentir las mismas ganas de jugar al futbol, porque el talento está y si a eso le ponemos pasión y organización, el rendimiento mejora. A partir de un buen rendimiento, te aproximas a conseguir buenos resultados y en esa dinámica estamos. Todo lo otro, si está ahí, obviamente soy consciente, pero hay que recuperarnos e ir a jugar a Monterrey, con la misma mentalidad. Será un desafío muy importante para nosotros, un equipo con muy buenos jugadores. Gabriel MilitoE

El argentino cerró su discurso afirmando que el jugador mexicano es de calidad.

Desde el primer momento, cuando decidí aceptar la posibilidad de dirigir a Chivas, acepté creyendo mucho en los jugadores que en aquel momento ya contaba el equipo. Confío mucho en la calidad del jugador mexicano. Por eso estoy acá. El jugador mexicano cuando sale convencido a competir, se potencia. La calidad está, los chicos del plantel que hoy día tenemos, hay mucha calidad en todos, en los que juegan más y menos. Gabriel Milito

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