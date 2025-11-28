Las declaraciones de Gabriel Milito luego del empate ante Cruz Azul

Chivas y Cruz Azul se anularon en la ida de los cuartos de final de la Liga MX. Ambos se equipos encararán el segundo encuentro luego de un empate sin goles en el Akron. De forma natural, este resultado juega más en favor de los celestes que del Guadalara, algo que tiene bien en claro Gabriel Milito.

"TENEMOS MUY BUENOS JUGADORES”



El mensaje de Milito para la vuelta ante Cruz Azul:



“Tenemos confianza de hacer un buen partido”.



Obviamente ellos tienen la ventaja deportiva, pero tengo la esperanza de que podamos hacer un buen partido, de qué podemos ganar. La eliminatoria está abierta, por supuesto que siempre es mejor ganar, y nuestra intención era ganar. Ahora necesitamos ganar y estamos mentalizados para hacerlo, respetando que enfrente tenemos un equipo muy bueno. Gabriel Milito

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Entiende que el duelo de la vuelta también apunta a ser un partido cerrado como lo ha sido el de ida.

El primer tiempo, pudimos haber marcado algún gol, tuvimos tres situaciones bastante claras, el segundo tiempo quizás nos costó un poquito más, pero estuvo todo parejo, tuvieron una situación muy clara ellos, tuvimos una situación clara sobre el final nosotros, un partido muy parejo, me imagino uno muy similar en la vuelta. Gabriel Milito

El técnico cerró declaraciones dando información sobre Armando y Bryan ambos de apellido González, quienes tuvieron que salir del campo por lesión.

Con ‘Hormiga’ nos vimos obligados a sustituirlo, tuvo una semana con una molestia en el aductor, pudo trabajar, pero en algunos ejercicios hemos preferido que no lo haga. En el entretiempo nos comentó que sentía esa molestia y que no iba a poder terminar el partido, aguantó todo lo que pudo, tampoco queríamos correr el riesgo de que al estar tocado perderlo para el siguiente partido... Esperemos que llegue (Bryan González), fue una sobrecarga muscular. El ‘Cotorro’ es fuerte, es un chico con mucha salud, así que me imagino que va a estar. Gabriel Milito

