Las declaraciones de Gabriel Milito luego del empate de Chivas contra el Tijuana

Chivas no pudo pasar del empate este fin de semana en contra de Tijuana. El mismo ha dejado al Guadalajara sin en liderato de la Liga MX. El técnico del club, Gabriel Milito lamentó lo anterior, pues afirma que basado en lo deportivo, su equipo merecía la cima del torneo.

"Queríamos terminar en lo más alto, lo hemos intentado" 😔



Gabriel Milito lamenta que las Chivas perdieran el liderato del Clausura 2026 con los Pumas 💔https://t.co/Pl8h6RFwKO — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 27, 2026

Con los jugadores, como están, se notaba la ilusión de ganar y ser líderes. De acuerdo con el fútbol que desarrollaron, lo merecían, pero lo intentaron hasta el final, desde el primer hasta el último partido, con la misma pasión y deseo. Gabriel Milito

Entiende que el cierre del torneo no fue necesariamente el mejor por lo que espera mejoría de su equipo.

Lo hemos intentado, hemos hecho un campeonato muy bueno y conseguimos el objetivo de clasificar a cuartos de final con anticipación, lo cual tiene valor. Claro que queríamos acabar en primer lugar, pero eso no modifica nada. Jugaremos los cuartos de final intentando imponer nuestro juego para avanzar a semifinales. Gabriel Milito

Chivas v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

El técnico no subestimó ni un poco al siguiente rival en la ronda de cuartos de final, los Tigres.

En estas instancias no hay partidos sencillos, todos son finales. Si no logramos avanzar, estaremos fuera, porque competimos contra los mejores. Tenemos el antecedente reciente, del cual sacamos buenas conclusiones. Contamos con una semana para prepararlo y definir cómo afrontarlo, será una serie realmente muy emocionante, porque somos dos equipos muy fuertes. Gabriel Milito

Cerró afirmando que el enorme número de bajas que sufrirán, no será problema para el resto de la plantilla.

Vamos a recuperar a Castillo, vamos a recuperar a Sepúlveda, recuperamos a Govea... espero que lo de Dani (Aguirre) sea muy leve. Esta semana vamos a recuperar estos jugadores lesionados. Vamos a poder completar el plantel con aquellos jugadores que finalmente afrontemos los playoffs... esperemos no sufrir en los playoffs bajas porque ya vamos a tener unas bajas. Con los que estemos enfrentaremos la serie con la ambición y el compromiso de hacerlo bien y poder pasar a semifinales. Gabriel Milito