Las declaraciones de Gabriel Milito luego del empate de Chivas en su visita a Cruz Azul

Se ha jugado la ida de las semifinal de Liga MX entre Cruz Azul y Chivas. El marcador final en la capital del país fue un empate a dos goles. Todo queda abierto para definirse en la cancha del Estadio Jalisco.

La polémica se hizo presente en el duelo luego de una labor arbitral una vez más de menos cuestionable. En este caso se entiende que fue Chivas el más afectado. A pesar de ello, el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito optó por no entrar en el camino de la polémica.

Me gustaría dar una opinión, ya saben que pienso en relación a los arbitrajes, no es mi costumbre hablar y tampoco lo voy a hacer ahora porque no va a modificar nada, prefiero mejor centrarme en el juego de vuelta. Gabriel Milito

El técnico espera un duelo similar para la vuelta. Sin embargo, entiende que ellos deben hacer pesar la localía.

Fue un partido parejo, y así será la vuelta, siempre han sido partidos muy disputados, porque los dos queremos tener el dominio de la pelota, los jugadores hicieron un gran desgaste nos hubiera gustado terminar ganando el partido pero tenemos un gran rival enfrente y considero que el empate estuvo bien. Gabriel Milito

Sobre el rendimiento goleador del joven Santiago Sandoval, se dijo poco sorprendido.

Cruz Azul v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

No me sorprende nada lo de Sandoval, no sorprendió gratamente desde que lo conocimos, tiene una gran calidad y un gran talento. Le suceden estas cosas porque tiene con qué hacerlo, para mi no es ninguna sorpresa. Gabriel Milito

Concluye que el duelo de vuelta es prácticamente una final.

Será en nuestra cancha, con nuestra gente, que eso sí que tiene mucho valor, pero la serie sigue abierta y quedan muchos minutos por delante. Sin duda que los detalles serán fundamentales en esta final, porque definitivamente es una final. Gabriel Milito

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