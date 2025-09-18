Las declaraciones de Gabriel Milito luego del empate entre Chivas y Tigres

Luego de su triunfo en el clásico de la Liga MX, Chivas recibió a los Tigres de la UANL. El cuadro del rebaño pese a ser mejor en el trámite del encuentro no pudo pasar del empate sin goles. Más allá del resultado, el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, externó su confort con lo mostrado por su club en la cancha.

Gabriel Milito en Conferencia de Prensa | Chivas vs Tigres | Jornada 1 Apertura 2025

Creo que el equipo se comportó muy bien en el plano defensivo, teníamos que hacer un equipo rocoso, fuerte, no concederle situaciones al rival y creo que eso para mí es importante en esta construcción hacerlo, obviamente que yo considero que también es muy importante tener la pelota dominar el partido, pero a veces por los rivales por las circunstancias toca controlar el partido sin la pelota eso también hay que hacerlo bien. Gabriel Milito

Chivas v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX

Milito afirmó que su equipo trabaja en función de encontrar equilibrio entre defensa y ataque.

Estamos buscando las dos cosas tener actualidad defensiva que te permita siempre estar en el partido y al mismo tiempo obviamente tener ese brillo que creo que el equipo puede tener, que por momentos lo hace, por momentos no, pero por los rivales a veces es muy complicado dominar ese tipo de partidos, pero sí es importante dominar las distintas situaciones, que hacemos cuando tenemos la pelota, qué hacemos cuando la tiene el rival. Gabriel Milito

Por último, el técnico cerró su discurso negando cualquier opción de salir de Chivas de vuelta a Argentina.

Nadie se comunicó conmigo y yo estoy muy centrado, contento de estar en Chivas con 2 años por delante con mucho para crecer con mucho margen de crecimiento me gustaría seguir aportando lo mío al equipo para que vayamos mejorando, evolucionando como ocurrió en estos últimos dos partidos. Gabriel Milito

