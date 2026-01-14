Las declaraciones de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas en campo de Juárez

Gabriel Milito compareció tras la victoria de Guadalajara sobre Juárez con un mensaje claro: el triunfo fue trabajado, sufrido y consciente de la dificultad del rival. El técnico rojiblanco reconoció que el partido exigía máxima concentración desde el inicio, subrayando que el análisis previo anticipaba un duelo intenso y cerrado.

El estratega argentino explicó que el cuerpo técnico tenía claro el contexto del encuentro, tanto por el estilo del adversario como por el conocimiento del banquillo rival. “Sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad. Juárez es un equipo que tiene muy buenos futbolistas y conozco a su entrenador”, señaló Milito, valorando el planteamiento del oponente.

Desde su perspectiva, uno de los pilares para competir en el torneo pasa por la fortaleza defensiva. Milito fue enfático al señalar que la regularidad nace desde atrás y que, sin orden, es imposible aspirar a objetivos grandes. “Consideramos muy importante en este campeonato esa solidez defensiva que nos permita siempre estar en partidos”, aseguró.

El entrenador del "Rebaño" también defendió la postura ofensiva de su equipo, más allá de que el gol definitorio llegara en el tramo final del encuentro. Para Milito, el desarrollo fue coherente con la intención. “El gol llegó al final, pero lo buscamos desde el primer minuto”, afirmó, destacando la insistencia y la madurez mostrada.

En su análisis global, Milito remarcó que Guadalajara supo interpretar los momentos del juego, sin desesperarse y entendiendo cuándo acelerar o sostener el ritmo. Consideró que el equipo fue serio, correcto y ordenado, cualidades que permitieron neutralizar al rival y mantener la calma hasta encontrar la recompensa.

Respecto al arranque del torneo, el técnico valoró de manera especial haber sumado dos triunfos consecutivos, recordando lo sucedido en el certamen anterior. “Es muy importante empezar ganando; tenemos la experiencia del torneo pasado donde nos costó más”, explicó, poniendo el contexto del aprendizaje reciente.

Milito fue claro en que el buen inicio no garantiza nada, pero sí refuerza la confianza interna. Para él, cada jornada debe asumirse como un reto distinto, con la mentalidad de final. Recalcó que el campeonato será largo y exigente, y que el margen de error siempre será reducido.

Finalmente, el entrenador concluyó que Chivas debe seguir creciendo en su capacidad de adaptación. Señaló que el fútbol presenta escenarios cambiantes y que el equipo tiene que interpretar cada partido según lo demande. La clave, dijo, será combinar espíritu competitivo con lectura táctica para sostener el rendimiento.

