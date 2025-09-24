Las declaraciones de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas sobre el Necaxa

Chivas ya no tiene margen de error dentro de la Liga MX. Cada juego es una final para el cuadro de Verde Valle. La primera de ellas se ha jugado y ganado en el Akron en contra del Necaxa. Luego de tres puntos vitales, Gabriel Milito se mostró más que conforme con las formas y el resultado.

Confianza, trabajo y resultados. ⚪️🔴🐐💎



Milito refuerza su apuesta por los jóvenes: “Queremos que crezcan, no ponemos por poner”. Chivas venció a Necaxa con goles 100% de casa.



👉https://t.co/q6bgNwbDG7 pic.twitter.com/iaJDHKhpH9 — Esto en Línea (@estoenlinea) September 24, 2025

Vamos mejorando con los triunfos, porque ya vieron como fue el comienzo que dominábamos y perdíamos. Estamos en la recta final y el objetivo es meternos en playoff, hay que ganar. Pero a veces hay circunstancias donde hay que adaptarse y sacar el resultado. Lo pudimos hacer. Gabriel Milito

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Milito asegura que el proyecto de Chivas gira en torno a la cantera.

Me pone muy contento. Nuestra proyección es darle minutos a los chicos de la casa, además tienen la oportunidad de marcar gol o la posibilidad de jugar, es lo que queremos. No es poner por poner, y que no den respuestas. ‘Hormiga’ está dando respuestas, Sandoval con pocos partidos y demuestra. En el caso de Samir, hizo la pretemporada y ante las necesidades de no tener contenciones, fue necesario convocarlo y cada chico cuando sube y es convocado puede aportar. Gabriel Milito

El técnico concluyó diciendo que su meta es poner a los mejores jugadores en la cancha sin importar su edad.

Queremos darle confianza a los chicos jóvenes, van creciendo con el transcurrir del partido, van a jugar y tener minutos. No miro edades, sino rendimientos. Hoy terminamos con Teun en campo, Miguel Gómez jugando todo el juego. Ir promoviendo y dando minutos a los chicos interesantes que están en el club. Adhiero esa política del club, darle oportunidad da los chicos que lo merecen, seguiremos en esa línea. Gabriel Milito

Más noticias sobre la Liga MX