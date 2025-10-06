Las declaraciones de Gabriel Milito luego del triunfo de Chivas sobre Pumas

Luego de una etapa de crisis, Chivas ha salido al frente dentro de la Liga MX. El cuadro del rebaño acumula tres triunfos de forma consecutiva, el más reciente en contra de los Pumas de la UNAM. Luego del resultado en la capital del país, Gabriel Milito no pudo esconder el confort que siente por el presente del Guadalajara.

"DEBEMOS SEGUIR EVOLUCIONANDO". 🐐💪 Gabriel Milito evalúa el buen momento que vive Chivas con 3 victorias consecutivas en el Apertura 2025. #PuntoFinal pic.twitter.com/JSwd7caZ0L — FOX Deportes (@FOXDeportes) October 6, 2025

Venimos mejorando en la tabla de posiciones, quedan cinco partidos y y hay que jugar cada uno de ellos de la manera que lo venimos haciendo, poder cumplir con el objetivo que nos trazamos al inicio de del campeonato. Poco a poco fuimos recuperando a través de la victoria y en la medida de lo posible aumentar nuestro nuestro rendimiento, tenemos claro que hay que jugar de la manera que lo venimos haciendo. Gabriel Milito

Pumas UNAM v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Gabriel añade que las heridas a nivel de vestidor han sanado cortesía de la racha de triunfos.

El comportamiento del equipo y el deseo de cada uno de los jugadores, los que juegan más, los que juegan menos, siempre fue dar el máximo por por lo que proponemos, dar el máximo por el club. Sé el esfuerzo que hacen, y sé lo que sufren cuando nos toca perder, sé lo que provoca ganar. Creo que estamos en una franca evolución, no nos alejamos de la humildad, del esfuerzo, del trabajo, siempre mejora la confianza, la autoestima y, sobre todo, la seguridad. En salir a jugar los partidos con con una mentalidad mucho más fuerte. Gabriel Milito

El técnico concluye que la mejor forma en la que puede trabajar Chivas, es avanzado jornada a jornada, no pensando en el largo plazo.

Nosotros iremos partido a partido, cada partido seguirá siendo una final, cada partido es una oportunidad de salir a jugar y demostrar de que somos un buen equipo, un equipo con ideas claras. En definitiva, tener las ideas claras y formar un buen equipo es lo que al final te ayuda a conseguir los los triunfos, el rendimiento. Espero que el próximo partido, ya lo estudiaremos, porque tenemos tiempo para eso, pero no podemos pensar en para qué estamos ni para, es el siguiente partido, es partido a partido. Gabriel Milito

