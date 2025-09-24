Las declaraciones de Germán Berterame previas al cruce con Toluca

Monterrey perdió la cima de la Liga MX este fin de semana luego del empate del cuadro del norte del país en contra del América. Siendo el caso, el equipo que comanda Doménec Torrent tendrá que remar una vez más para recuperar el liderato del que gozaron por semanas.

La primera escala para ello no será nada sencilla, pues se han de cruzar este miércoles con el campeón de la Liga MX, el Toluca. Este encuentro será de un alto nivel de exigencia para ambos, así mismo lo afirma el goleador de los Rayados, Germán Berterame,

¡BERTERAME SE MOTIVA Y APRENDE DE MARTIAL! 🤠🔥



Germán Berterame habló de la competencia interna que sostiene con el francés por ser el delantero titular de Rayados, dejando claro que quiere aprender al máximo de Martial



📽: @FelipeGalindot#rayados #Monterrey pic.twitter.com/TQ2R4kvcAt — MedioTiempo (@mediotiempo) September 23, 2025

Sí, son partidos que se juegan como si fueran finales. Se da todo hasta el último minuto. Como dices, llegan los calambres y el cansancio porque estás dejando todo. En los días siguientes tratamos de recuperar al máximo con todo lo que tenemos para estar bien mañana. Germán Berterame

Queretaro v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Germán destacó el arribo de Anthony Martial al club. Asegura que la presencia del francés como competidor director elevará su nivel personal.

Impresionante. Otro top mundial. Me pone muy contento poder disfrutar de estar a su lado y aprender mucho de él también. Siempre que la competencia interna sea sana, ayuda a mejorar. Trato de aprender de él, ya lo conocemos, sabemos sus cualidades. Quiero estar cerca, aprender sus movimientos. Creo que eso nos va a potenciar a los dos. Germán Berterame

Monterrey no puede darse el lujo de no ganar en Toluca. Cualquier otro resultado les podría distanciar de Cruz Azul, pues los celestes se cruzan con un endeble Querétaro al que apuntan a vencer sin complicaciones.

Más noticias sobre la Liga MX