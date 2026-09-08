Las declaraciones de Giuseppe Marotta tras los rumores de Lautaro Martinez al Barcelona

Como se informó en este espacio, una vez que el Barcelona se ha quedado sin opciones de fichar a Julián Álvarez tras la negativa del Atlético de Madrid a negociar, el club culé puso la mira en Lautaro Martín. Los de la ciudad condal consideraban que 'El Toro' era lo más similar en cuanto a virtudes dentro de la cancha a su compatriota y amigo.

El Barcelona tomó el teléfono y llamó a la gente del Inter de Milán para sondear condiciones entorno al traspaso del argentino. Sin embargo, la negociación no llegó a más y no fue necesariamente por algún tipo de negativa del club campeón de la Serie A, sino porque el mismo Lautaro tomó la decisión de rechazar cualquier interés del conjunto de LaLiga, confirmado hoy por el presidente del club milanesco, Giuseppe Marotta.

🚨⚫️🔵 Inter president Marotta: “Lautaro Martínez didn’t want to have any approach or discussions with Barcelona”.



“Also on club to club side, it was impossible to have any negotiation as Lautaro is a top player, we need him if we want to win titles”. pic.twitter.com/UBXYBLOzfG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

Antes que nada , debo decir que su comportamiento fue ejemplar. Demostró un gran sentido de pertenencia al negarse a negociar con el Barcelona. Tuvimos una reunión, pero las condiciones no eran las adecuadas para continuar. Giuseppe Marotta

Más allá de la lealtad mostrada por Lautaro, Marotta confirmó que a nivel de club, en el Inter de Milán no hubo en ningún momento intenciones de darle salida al delantero.

Además, en lo que respecta a las negociaciones entre clubes, era imposible llegar a un acuerdo, ya que Lautaro es un jugador de primer nivel y lo necesitamos si queremos ganar títulos. Giuseppe Marotta

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27 | Image Photo Agency/GettyImages

Luego de mantener dentro de la plantilla a su gran estrella en la figura de Martínez, adicional a una fuerte inversión de mercado con fichajes de buen nombre, Giuseppe concluye que el Inter está en una temporada en la que podrán ir a la cancha a competir por todo.

Dije que tenemos la obligación de darlo todo. Tenemos derecho a soñar. De vez en cuando, los sueños se hacen realidad, así que es justo tenerlos. Giuseppe Marotta

De momento el Inter cumple con el trámite siendo líderes de la Serie A, sin embargo, su debut en Champions League no fue el mejor tras una derrota en el Bernabéu ante el Real Madrid.