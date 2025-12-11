Las declaraciones de Gorriarán previo a la ida ante Toluca

Fernando Gorriarán, capitán de Tigres, habló con serenidad y firmeza en la antesala de la final contra Toluca. El mediocampista uruguayo está a las puertas de levantar su primer título portando el gafete de los felinos, aunque dejó claro que, en caso de suceder, el honor mayor pertenece a figuras históricas del club.

“No es algo que me planteé. No sé si lo puedo decir o no. Si llega a suceder les dije que lo levanten los grandes, es lo que ellos se merecen y se lo ganaron. Nos falta dar un pasito más pero prefiero que si toca la oportunidad sean ellos y no yo”, declaró Gorriarán, reconociendo el peso simbólico que tienen referentes como Nahuel Guzmán y André-Pierre Gignac.

🔥 Respeto de campeón 🔥



El capitán felino soltó la bomba: si Tigres levanta el título, él cede el honor a los jerarcas del vestidor. 👑🐯



📹 @arturo_mt_ pic.twitter.com/SZ2zKJ1Xlr — Esto en Línea (@estoenlinea) December 11, 2025

El capitán también se mostró convencido del nivel actual del equipo, pero advirtió que una final exige concentración absoluta y evitar cualquier exceso de confianza. Tigres llega con inercia positiva, pero Gorriarán subrayó que la serie ante Toluca será pareja y de mucha exigencia.

“No nos sentimos confiados por ese tema, no sentimos que tengamos una ventaja. Dentro del campo, mañana y el domingo vamos a hacer once contra once, más allá de los nombres, yo creo que el que haga mejor las cosas, sin duda que el que le haga mejor el partido, se va a poder llevar la ventaja y poder llevarse el título”, explicó.

Pumas UNAM v Tigres UANL - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El uruguayo insistió en que Tigres ha aprendido de experiencias recientes y que el grupo está mentalizado para disputar 180 minutos de máxima concentración. Para Gorriarán, la clave será mantener orden, intensidad y eficacia en los momentos determinantes de la serie.

El partido de ida se disputará este jueves en el Estadio Universitario, donde el Volcán volverá a encenderse para empujar a un equipo que busca ampliar su palmarés. La afición, pieza central en esta etapa final, se perfila para ofrecer un ambiente de final continental.

Tigres llega con plantel completo y con una estructura consolidada bajo la idea futbolística que ha trabajado durante toda la temporada. Al otro lado, Toluca aparece como un rival incómodo, dinámico y capaz de competir de igual a igual en cualquier estadio.