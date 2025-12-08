Las declaraciones de Guido Pizarro luego del boleto a la final para Tigres

Tigres cumplió con la meta de eliminar a Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX. El cuadro regio hizo pesar su condición de local. Así mismo lo asegura el técnico Guido Pizarro, quien considera que su plantilla fue muy superior a la de Nicolás Larcamón.

Guido Pizarro, DT de Tigres, comentó en conferencia de prensa que su equipo hizo un gran partido y pudo marcarle más goles a la Máquina.



Gracias por las palabras y contento la verdad que lejos de hablar de mí, el orgullo por el plantel por nuestra gente, creo que nos habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo, lo logramos, sabemos que nos falta el último paso, es más importante que lo que todos queremos, pero muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso de la gente, creo que es como dijiste, creo que es mi primer torneo que llegamos a la final, pero darle mérito más que nada a la gente a los jugadores que desde el primer día se han puesto este objetivo y han trabajado para eso. Fuimos muy superiores. Guido Pizarro

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Con respecto de su rival para la final de la Liga MX, el Toluca, Guido agregó:

Hoy es momento de disfrutar lo que pasó hoy, ya sabemos al rival, ya a partir de mañana empezar a trabajarlo, pero sabemos que ha sido el más regular en el torneo y sabemos la capacidad que tiene, la capacidad de su entrenador, pero como siempre digo, yo confío plenamente en mi plantel, en mis jugadores y trabajaremos para poder lograr el objetivo. Guido Pizarro

El técnico cerró hablando del peso de André Pierre Gignac dentro de la plantilla.