Las declaraciones de Guido Pizarro luego del boleto a la final para Tigres
El técnico del cuadro felino afirma que su equipo fue superior a Cruz Azul.
Tigres cumplió con la meta de eliminar a Cruz Azul en las semifinales de la Liga MX. El cuadro regio hizo pesar su condición de local. Así mismo lo asegura el técnico Guido Pizarro, quien considera que su plantilla fue muy superior a la de Nicolás Larcamón.
Gracias por las palabras y contento la verdad que lejos de hablar de mí, el orgullo por el plantel por nuestra gente, creo que nos habíamos puesto el objetivo de llegar hasta el último día compitiendo, lo logramos, sabemos que nos falta el último paso, es más importante que lo que todos queremos, pero muy orgulloso de los jugadores, muy orgulloso de la gente, creo que es como dijiste, creo que es mi primer torneo que llegamos a la final, pero darle mérito más que nada a la gente a los jugadores que desde el primer día se han puesto este objetivo y han trabajado para eso. Fuimos muy superiores.Guido Pizarro
Con respecto de su rival para la final de la Liga MX, el Toluca, Guido agregó:
Hoy es momento de disfrutar lo que pasó hoy, ya sabemos al rival, ya a partir de mañana empezar a trabajarlo, pero sabemos que ha sido el más regular en el torneo y sabemos la capacidad que tiene, la capacidad de su entrenador, pero como siempre digo, yo confío plenamente en mi plantel, en mis jugadores y trabajaremos para poder lograr el objetivo.Guido Pizarro
El técnico cerró hablando del peso de André Pierre Gignac dentro de la plantilla.
En lo personal me pongo a pensar de ayudar a todo el plantel, a todos los jugadores que como decía recién de que eleven su rendimiento, de que mejoren, de que crezcan, la verdad que a André, hay que disfrutarlo, creo que ha demostrado hoy que ha hecho un gran partido, que ha ayudado, no solamente en la jugada esa sino en lo que contagia antes, durante, y hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo después el tiempo que él jugará lo decidirá él, pero nosotros estamos conscientes de la fuerza que tiene el grupo no solamente un hombre, pero estamos todos muy unidos y muy comprometidos en tratar de lograr el objetivo.Guido Pizarro
Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.