Las declaraciones de Guido Pizarro luego del triunfo sobre Chivas

El cierre de semestre de los Tigres está siendo enorme. Para muestra el duro golpe sobre la mesa que dio el club el pasado fin de semana dentro de la Liga MX al vencer por 3-1 a las Chivas en la ida de los cuartos de final.

Da la impresión de que el club está casi que en la siguiente ronda. Sin embargo, el técnico de los de la UANL niega tal condición.

🗣️"Tengo la suerte de contar con jugadores que tienen sentido de pertenencia"



Así declaró Guido Pizarro tras darle la vuelta al conjunto de Chivas en el Volcán.



🎥Roberto Flores pic.twitter.com/PsvYLk6E0b — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) May 3, 2026

No hemos logrado nada, solo van 90 minutos. Tenemos humildad. Es un equipo muy competitivo, con objetivos claros y los pies sobre la tierra. Hicimos un buen partido, falta la vuelta y ahora toca descansar y pensar en el siguiente compromiso. Guido Pizarro

Sobre el cúmulo de bajas por llamado a selección mexicana en Chivas, el técnico afirma que todos los clubes estaban bajo tal riesgo.

Es un condimento que los equipos que tenían seleccionados no iban a poder utilizar. Nosotros nos centramos en tratar de hacer un buen partido, como lo venimos haciendo, ir partido a partido en la competición que nos toque. Creo que hoy el rival fue mejor en el arranque, después nosotros nos acomodamos y fuimos justos ganadores. Ahora a descansar y pensar en el martes. Guido Pizarro

Tigres UANL v Chivas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Cerró alabando a su plantilla, misma a la que conoce con los ojos cerrados debido a su pasado como ex futbolista del club.

Los conozco muy bien a todos desde hace mucho. Tengo la suerte de contar con grandes jugadores que tienen un sentido de pertenencia muy grande y entienden que el equipo está por encima de todo. El otro día jugaron futbolistas que no lo venían haciendo y lo hicieron muy bien, y eso es mérito del grupo. El que entra, rinde. Ahora toca descansar, porque en pocos días tenemos la revancha con Nashville y pondremos a lo mejor disponible. Guido Pizarro