Las declaraciones de Guillermo Ochoa previo a la Copa del Mundo
El meta se dice dentro de su derecho de pelear por un puesto para el Mundial este verano.
Salvo sorpresa, todo indica que Guillermo Ochoa jugará su sexto Mundial con la selección mexicana. Si bien gran parte de la afición no va conforme con esta posibilidad, el veterano está poco preocupado por ello.
Guillermo afirma que si bien respeta la presencia de nuevas generaciones, al ser él aún un futbolista profesional, está en todo su derecho de competir por la plaza.
Es natural, uno se va haciendo más grande… claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del futbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? no, para nada. Si me toca ir al Mundial, yo sé o que es competir… y cuando a mí me ponen a competir soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería.Guillermo Ochoa
No descarta el retiro luego de la Copa del Mundo.
Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser (tras el Mundial). Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen “lo hemos dado todo, lo has dejado todo”, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados.Guillermo Ochoa
Concluye que si el escenario anterior se cumple, se marcha feliz con la carrera que ha firmado.
Me voy tranquilo, alguna que otra cosa por ahí puede ser, pero la vida me puso este camino. Solucioné las cosas que pude solucionar, con lo que tenía en la mesa, porque no vale la pena ponerse a visualizar cosas que no estaban en mis manos o que no podíamos concretizar en aquel momento. Tranquilo, porque disfruté, viví lo que quería vivir, exprimí hasta donde tuve que exprimirle. Entonces, satisfecho, tranquilo y queriendo disfrutar.Guillermo Ochoa
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Published | Modified
GERARDO CARDENAS
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años.