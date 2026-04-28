Las declaraciones de Guillermo Ochoa previo a la Copa del Mundo

Salvo sorpresa, todo indica que Guillermo Ochoa jugará su sexto Mundial con la selección mexicana. Si bien gran parte de la afición no va conforme con esta posibilidad, el veterano está poco preocupado por ello.

Guillermo afirma que si bien respeta la presencia de nuevas generaciones, al ser él aún un futbolista profesional, está en todo su derecho de competir por la plaza.

"SI NO ME TOCA JUGAR, LO ENTENDERÍA"



En entrevista con TUDN, Guillermo Ochoa habló sobre sus posibilidades de jugar la Copa del Mundo y dejó en claro que no dejará de competir, aunque si va y no es titular lo entendería https://t.co/ye3Q1b9dhZ pic.twitter.com/K3xrmXMPLn — MedioTiempo (@mediotiempo) April 27, 2026

Es natural, uno se va haciendo más grande… claro que lo entiendo, es lógico que vienen jóvenes empujando es parte de la vida del futbol y ¿por eso voy a dejar de pelear? no, para nada. Si me toca ir al Mundial, yo sé o que es competir… y cuando a mí me ponen a competir soy insistente. Desde mi primer día me he exigido de esta manera y hasta el último me voy a exigir, y si me toca jugar voy a estar listo y si no me toca estaré listo, es normal y lo entendería. Guillermo Ochoa

No descarta el retiro luego de la Copa del Mundo.

Mexico v Portugal - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Sí (retirarse del Tri) y de mi carrera podría ser (tras el Mundial). Es difícil, sin duda, pero en mi caso no será tan difícil porque lo he disfrutado muchos años y llega un punto que tu cabeza y cuerpo dicen “lo hemos dado todo, lo has dejado todo”, entonces te vas tranquilo y ese será mi caso, irme tranquilo, mi cuerpo y mi familia están preparados. Guillermo Ochoa

Concluye que si el escenario anterior se cumple, se marcha feliz con la carrera que ha firmado.

Me voy tranquilo, alguna que otra cosa por ahí puede ser, pero la vida me puso este camino. Solucioné las cosas que pude solucionar, con lo que tenía en la mesa, porque no vale la pena ponerse a visualizar cosas que no estaban en mis manos o que no podíamos concretizar en aquel momento. Tranquilo, porque disfruté, viví lo que quería vivir, exprimí hasta donde tuve que exprimirle. Entonces, satisfecho, tranquilo y queriendo disfrutar. Guillermo Ochoa