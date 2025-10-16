Las declaraciones de Israel Reyes luego de la actividad con la selección mexicana

Luego de este parón FIFA, fueron más los jugadores de la selección mexicana que dieron un paso atrás por su mal rendimiento, que los que han levantado la mano.

Uno de los pocos que estuvieron a la altura del reto fue Israel Reyes. El defensa mexicano fue colocado como lateral derecho en el duelo en contra de Ecuador y su presencia fue diferencial. Siendo el caso, el hombre del América afirma que buscará por todas las vías colarse al mundial.

Queda poco menos de un año, obviamente nadie se puede sentir cerca, de mis compañeros, no hay que confiarnos, no hay que bajar los brazos, cada uno tiene que mejorar para llegar muy bien. Israel Reyes

El jugador se dijo agradecido con el voto de confianza que ha recibido de parte de Javier Aguirre y de todo el cuerpo técnico de la selección mexicana.

Creo que la confianza se ha redituado, la confianza de él hacia mí, de mi parte, en ese sentido, a estas alturas es algo que digo con todo el orgullo, representar al país, lo hago con mucha alegría, realmente le agradezco a Javier, a Rafa, a todo el cuerpo técnico por la confianza que tienen en mí. Israel Reyes

El mexicano se ha desarrollado como un jugador polifuncional. Sin embargo, afirma que no lo considera una ventaja.

Pues, no sé si es toda la ventaja, porque tengo que hacerlo bien, me preparo para hacerlo bien en todas ellas, un poco en cada una, ayer nos tocó de lateral, afortunadamente nos fue bien, estoy muy contento por esa parte. Israel Reyes

El mexicano cerró su discurso afirmando que enfrentará el duelo entre Cruz Azul y América con motivación a tope.

Les encantan poner partidos difíciles después de fecha FIFA, pero bueno. Obviamente es una motivación, con buen sabor de boca venimos los compañeros del América, para afrontar este gran partido. Israel Reyes

