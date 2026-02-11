Las declaraciones de Israel Reyes previas al cruce ante Olimpia

Israel Reyes levantó la voz en Coapa para analizar el presente del América, un equipo que pasó de un arranque de semestre lleno de dudas a mostrar señales claras de recuperación. El defensor se dijo convencido de que el plantel ha retomado sensaciones que lo identifican.

El zaguero no ocultó su satisfacción por el cambio mostrado en las últimas semanas. “Creo que ha habido buenas incorporaciones, se ha notado, es algo que nos sumará mucho a lo que viene. El equipo se vio bien el fin de semana, fue notorio el cambio”, declaró.

Israel Reyes habla de lo que significa para él este 2026.



Reyes incluso comparó este momento con etapas anteriores de mayor brillo futbolístico. “Me hizo recordar momentos del equipo de lo que trabajó hace más de un año, momentos lúcidos con la pelota”, afirmó, dejando claro que el grupo comienza a reencontrarse con una versión más sólida y reconocible.

Más allá del envión anímico, el defensor subrayó que el América no puede elegir torneos. Para él, tanto la Liga MX como la CONCACAF merecen la misma exigencia. “Independientemente del torneo, cada partido es de detalles, de un último esfuerzo”, sostuvo con firmeza.

En esa misma línea, explicó que el plantel trabaja para responder en instancias decisivas. “Trabajamos al detalle, a lo último, no relajarse, trabajamos para este tipo de situaciones que influyen en un resultado. Estamos con mucha ilusión de revertir lo que en un momento creímos que podía ser nuestro”, agregó.

El siguiente obstáculo es Olimpia, rival al que Reyes no subestima. El defensor anticipó un cruce intenso y físico, como suele ocurrir ante clubes hondureños. “Creo que siempre los juegos contra Honduras son muy aguerridos, de fuerza, pelea, muy físicos”, advirtió.

Además, reconoció cualidades específicas del conjunto catracho. “Obviamente viéndolo desde casa noté jugadores habilidosos, potentes y rápidos, los compañeros los supieron controlar”, aseveró, dejando entrever que la concentración será determinante para evitar sorpresas.

Con el ánimo renovado y la mira puesta en la trascendencia continental, el América parece reencontrarse con su identidad. Israel Reyes lo resume en trabajo, ilusión y memoria colectiva: recuperar la esencia para conquistar lo que, según él, aún está al alcance del grupo.

