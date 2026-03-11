Las declaraciones de Jardine luego del triunfo de América sobre Philadelphia

América consiguió un triunfo importante en la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf al imponerse 0-1 frente al Philadelphia Union. Sin embargo, la victoria dejó un sabor amargo en el conjunto azulcrema debido a la lesión sufrida por el guardameta Luis Ángel Malagón.

El equipo dirigido por André Jardine logró sacar ventaja como visitante en una eliminatoria que promete ser exigente. Aun así, el ambiente dentro del plantel quedó marcado por la preocupación que generó la salida del arquero mexicano durante el encuentro disputado en territorio estadounidense.

“NOS TOCA MUCHO”. JARDINE CALIFICA COMO GRAVE LA LESIÓN DE MALAGÓN



La victoria conseguida por las Águilas del América ha pasado a segundo término luego de la lesión de Luis Ángel Malagón



El técnico brasileño no ocultó que el resultado deportivo quedó parcialmente eclipsado por lo ocurrido con su portero. Para Jardine, la victoria era fundamental dentro de la serie, pero el sentimiento predominante al final del partido fue la preocupación por la salud del futbolista.

“El triunfo era importante, pero el sentimiento al final era un poco de tristeza por Luis Ángel Malagón. Lo queremos mucho, es muy querido por todo el grupo. Hoy entró como capitán para demostrar también la importancia que tiene para nosotros”, explicó el entrenador del conjunto azulcrema.

Tras el partido, el cuerpo técnico comenzó a analizar el alcance de la lesión sufrida por el guardameta. Aunque aún se esperan estudios médicos más precisos, las primeras impresiones dentro del equipo apuntan a un problema significativo en el tendón de Aquiles.

“Nos parece una lesión un tanto grave. Probablemente sea una lesión del tendón de Aquiles; ojalá no sea una ruptura total, pero podría tratarse al menos de una ruptura parcial que lo va a sacar por un buen tiempo. El sentimiento fue de tristeza por Malagón”, señaló Jardine.

El arquero mexicano se ha consolidado como una pieza fundamental dentro del esquema del América, por lo que su posible ausencia representa un desafío importante para el equipo en la recta decisiva de la temporada. Además, su liderazgo dentro del vestidor ha sido destacado por sus compañeros.

La situación adquiere mayor relevancia considerando que el club ya ha enfrentado recientemente otros problemas físicos dentro de su plantilla. En ese sentido, Jardine reconoció que el grupo atraviesa un momento complicado debido a las lesiones que han afectado al equipo.

“Hay que confiar que hay una razón para esto que pasa hoy con Dávila y Malagón; el torneo pasado con Dagoberto. Estará nuestra oración y pensamiento positivo para que esté todo bien. No podemos mentir que nos toca mucho, es un golpe duro para el grupo”, afirmó el técnico.

Pese a las dificultades, América mantiene la ventaja en la eliminatoria y buscará cerrar la serie en el partido de vuelta. El reto será sostener el rendimiento competitivo mientras el equipo enfrenta las bajas que han surgido en un momento clave del calendario.

Con el resultado favorable y el respaldo de su plantel, el conjunto azulcrema intentará transformar la adversidad en motivación. La prioridad inmediata será asegurar el pase a la siguiente ronda, mientras el club espera noticias más claras sobre la recuperación de su guardameta titular.

