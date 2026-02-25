Las declaraciones de Javier Aguirre sobre cerrar las puertas a los jugadores no nacidos en México

Javier Aguirre volvió a colocar sobre la mesa un tema recurrente en el entorno de la selección mexicana: la presencia de futbolistas naturalizados. El técnico nacional salió en defensa de estos jugadores y dejó claro que, desde su perspectiva, el debate carece de fundamento cuando se trata de elementos legalmente mexicanos.

“Mi padre fue un naturalizado mexicano. ¿Tú crees que voy a estar en contra de que venga gente a este país a ganarse la vida? Por supuesto que no”, expresó Aguirre, dejando entrever que su postura trasciende lo deportivo y tiene raíces personales y familiares.

El estratega recordó que su trayectoria profesional lo ha llevado a ser extranjero en distintos países y que comprende perfectamente lo que implica representar a una nación distinta a la de nacimiento. En ese contexto, defendió la apertura como parte natural del futbol moderno.

“Yo he sido extranjero en España, Egipto, Japón, yo llevé a Gabriel Caballero al 2002 porque era capaz. En el 2010 llevo al Guille Franco, lo vi en el Villarreal y era un jugadorazo, me dan la selección y resulta que era mexicano”, añadió el seleccionador.

Aguirre también puso ejemplos actuales para dimensionar la amplitud del panorama. Señaló que hoy existen varios futbolistas en el radar del combinado nacional que nacieron fuera del territorio mexicano, pero que cuentan con la nacionalidad y cumplen con los requisitos reglamentarios.

“Ahora tenemos a Berterame, a Fidalgo y a Quiñones en el radar de la Selección. Está Obed Vargas que nació en Alaska. En Chivas tienen a (Daniel) Aguirre, a (Brian) Gutiérrez, a (Richard) Ledezma y a (Efraín) Álvarez que son no nacidos en México, pero son mexicanos”, subrayó.

Con estas declaraciones, el técnico buscó cerrar el ruido mediático y reafirmar que la convocatoria se basa en capacidad y compromiso. Para Aguirre, el criterio determinante es el rendimiento y la identidad asumida, no el lugar de nacimiento.

De cara a la próxima Copa del Mundo, al menos uno de los nombres mencionados tiene altas probabilidades de integrar la lista definitiva. El mensaje es claro: si cumplen con el reglamento y rinden en la cancha, tendrán cabida en la selección mexicana.

