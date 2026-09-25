Las declaraciones de Joel Huiqui en la previa al duelo en contra del Toluca

Pese a su condición de campeones de la Liga MX, no está siendo el mejor semestre para Cruz Azul. La realidad es que el cuadro de la capital del país no está demostrando el mismo fútbol que les valió en la liguilla pasada para hacerse con la corona del fútbol en México.

A pesar de ello, los ánimos y exigencias dentro de La Noria no han cambiado en lo más mínimo. Fue el propio entrenador de Cruz Azul, Joel Huiqui, quien abiertamente aseguró que el objetivo del club celeste sigue siendo ganar el bicampeonato de Liga MX en el mes de diciembre.

Joel Huiqui reitera el bicampeonato como el objetivo de Cruz Azul para este Apertura 2026



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El bicampeonato sería increíble. Es el objetivo. Nos planteamos ganar la Leagues Cup y Campeones Cup, pero no se pudo. Hay una gran responsabilidad de representar a Cruz Azul. Tenemos que hacer una buena Liguilla y ser dignos de una final. Joel Huiqui

Más allá del objetivo a mediano plazo, la meta en corto es la de conseguir ritmo de competencia.

Lo que nos ocupa es tener regularidad positiva. Cada compromiso es diferente, pero hay que tener un equilibrio. Tenemos que mejorarlo. El compromiso con el equipo es clave. Conforme pasen las jornadas veremos a un mejor Cruz Azul. Joel Huiqui

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Pese a las bajas por fecha FIFA, Huiqui concluye que su equipo tiene fondo de plantel para medirse de tú a tú con el Toluca y salir adelante en el cotejo.

Es importante hacer una estrategia diferente. La competencia es complicada, considero que tenemos un equipo completo en las líneas. Es parte de la presión, esperamos que todos estén bien para enfrentar al Toluca y cerrar mucho mejor el torneo. Joel Huiqui

El técnico sabe que una vez firmada su renovación con los de La Noria, las exigencias se elevaron. Hoy la meta es cumplir con las mismas.

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