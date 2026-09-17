Las declaraciones de Joel Huiqui luego de la derrota de Cruz Azul en la Campeones Cup

Cruz Azul en su calidad de actual campeón de la Liga MX, asistió a la Campeones Cup para medirse uno a uno en contra del Inter Miami. Definitivamente el resultado no fue ni de cerca el esperado, pues los de La Noria cayeron por dos a cero ante los de Lionel Messi y compañía.

Tras el cotejo el técnico celeste, Joel Huiqui, ofreció declaraciones mediante las cuales aseguró que el equipo no trabajó a la par de lo que venían haciendo días atrás.

Joel Huiqui niega que el tema de logística haya influido en la derrota ante el Inter Miami en el Campeones Cup



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Hoy no fuimos el equipo que habíamos venido siendo en los últimos tres partidos. Es un golpe duro para nosotros, para el equipo, pero sigo confiando que tengo un equipo que está trabajando muchísimo, que ha sabido llevar las derrotas por buen camino y no va a ser la excepción. Hoy es una derrota muy dura para nosotros, entiendo también que es una derrota muy dura para la nación azul, pero estamos seguros que saldremos de esto muy rápido. Tenemos un partido importante el próximo sábado y hay que preparar lo que viene y enfocarnos en el siguiente duelo. Joel Huiqui

Joel descartó que todos los problemas en la logística de viaje para volar a Miami hayan sido el factor diferencial para la caída celeste.

Nos vamos tristes obviamente, pero sobre todo pensando que lo que pasó en nuestro viaje y demás, no es un pretexto. Más bien yo creo que estamos dentro del contexto y hay que solucionarlo, y tratar de que nosotros lleguemos de la mejor manera. Al fin y al cabo lleguemos bien, un día antes al partido pero descansamos bien y no es un pretexto para nosotros. Joel Huiqui

Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026 | JC Ruiz/GettyImages

Joel cerró declaraciones dejando en claro que la diferencia en el partido sin lugar a dudas fue Lionel Messi.

Obviamente todos conocemos a Leo, es un gran jugador, nuestro sistema o la propuesta era ocuparnos un poco de la parte ofensiva del rival. No específicamente de Leo sino la transición, nos costó encadenar esas bases y hubo pérdidas no forzadas que ayudó al rival en la transición. Es un jugador que conduce muy bien, que tiene una gran calidad, pero nosotros tuvimos desaciertos importantes. Joel Huiqui