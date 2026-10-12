Las declaraciones de Joel Huiqui luego del empate de Cruz Azul ante Pumas

Cruz Azul visitó su segunda casa, Ciudad Universitaria. Los celestes terminaron firmando un empate contra los Pumas de la UNAM de tres goles. Si bien los de La Noria firmaron un retorno atractivo, el técnico del equipo, Joel Huiqui, no quedó nada conforme con las formas de sus jugadores.

"LA SENSACIÓN NO ES BUENA. NADIE ES INDISPENSABLE" 🗣️❌🚂



Joel Huiqui tras el empate ante Pumas en Ciudad Universitaria#AquiPasa pic.twitter.com/1wfspTLG1T — Claro Sports (@ClaroSports) October 12, 2026

Jugamos 30 minutos desastrosos. No solamente en recibir los goles, sino en la interpretación del juego. Para nosotros el juego requería más intensidad y más inteligencia. Sabiendo la calidad que tenemos no podemos permitirnos un primer tiempo desastroso. Joel Huiqui

Joel no mostró restricciones en mostrar su preocupación por el equipo. Sabe que con el nivel mostrado en lo que va del torneo regular, el equipo no tiene armas para defender su título de Liga MX.

El equipo tiene una calidad increíble a la ofensiva, pero, desgraciadamente, hoy hemos recibido muchos goles, no forzados, en realidad. Tenemos que trabajar y corregir porque si no lo hacemos, no nos va a alcanzar para poder conseguir el bicampeonato. Es un análisis para mí crítico interno muy importante y creo que el jugador tiene que saberlo. Joel Huiqui

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Para concluir, Huiqui afirmó que hay una disparidad preocupante entre el ataque y la defensa de Cruz Azul. Joel afirmó que es una tarea pendiente que buscará resolver en los siguientes días.

En la fase defensiva hay responsabilidad de nuestra defensa, con nuestro portero, integran todas las líneas, desde los delanteros, los medios de contención, cargos y centrales. Eso es importante, que la responsabilidad sea genera. Mi conferencia hoy, lo que yo platico, no hubiera cambiado si yo no ganaba, porque realmente fue un partido complejo, no tan bueno en primer tiempo, como lo mencioné. La responsabilidad es mía, yo tengo que trabajar, tengo que ser consciente, sobre todo de que tengo que darle más elementos al jugador y hay una responsabilidad compartida. Joel Huiqui

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