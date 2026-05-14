Las declaraciones de Joel Huiqui luego del empate en contra de las Chivas

Las semifinales de la Liga MX ya se juegan. La primera llave entre Cruz Azul y Chivas se ha abierto con el empate en la cancha del Estadio Banorte. Este resultado orilla a los de la capital del país a ir al duelo de vuelta obligados al cien por ciento a ganar.

Pese a la tensión de la obligación, el técnico celeste se toma con calma el objetivo. Incluso se dice feliz y emocionado por estar por primera vez como entrenador dirigiendo en una liguilla.

La liguilla es así, siempre hay este tipo de complicaciones como las lesiones. A mí me encanta liguilla y que sean juegos tan abiertos como este, sobre todo ante un equipo tan increíble como Chivas que propone y va a presionar. Joel Huiqui

Más allá de que ahora mismo la ventaja está en la mesa de Chivas, Joel entiende que la serie está abierta y el boleto a la final depende de ellos mismos.

La serie está abierta y yo estoy muy feliz con mi equipo. Es un equipo que se ha levantado de muchos golpes duros y este Cruz Azul está para campeonar. Obviamente falta la vuelta en Jalisco y esperemos que todo salga bien y podamos avanzar a la final. Joel Huiqui

Curz Azul v Atlas - Playoffs: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Para cerrar, el técnico celeste felicitó a Chivas por su modelo de formación de talento, y espera que el mismo pueda ser replicado pronto por Cruz Azul.

Yo veo a un equipo como Chivas, que trabaja muy buen con los jóvenes y el futuro de México son los jóvenes. Hoy creo que todos como mexicanos estamos orgullosos de ver lo que ha hecho el Guadalajara y nuestra institución va para allá. Estamos trabajando con jóvenes de cantera y que hemos encontrado de otros clubes. Me gustaría reconocer eso de ambas partes, dos equipos muy importantes que le dan peso a las básicas y eso es reflejo de los clubes. Joel Huiqui

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