Las declaraciones de Joel Huiqui luego del triunfo de Cruz Azul sobre el Puebla

Inicio de torneo prometedor para Cruz Azul, al menos en cuanto a resultados. El cuadro campeón de la Liga MX suma seis puntos luego de las dos primeras jornadas, hecho que les mantiene en la cima de la competición.

Joel Huiqui, técnico de la escuadra celeste se mantiene tranquilo con lo que muestra su equipo en la cancha. Tal es el caso que el mismo entrenador afirma que si no llegan fichajes sobre el cierre del verano, está conforme de más con su plantel.

“EL MÉRITO DE ESTA RACHA ES DEL EQUIPO”🗣️



Cruz Azul mantiene una marcha firme con Joel Huiqui, ya son nueve partidos en los que La Máquina no conoce la derrota



📹 Higinio Robles pic.twitter.com/Fxx22Hihqr — MedioTiempo (@mediotiempo) July 22, 2026

Tenemos un equipo muy privilegiado en todas las líneas. Con el acomodo de Jeremy Márquez en esa posición hemos resuelto el lateral por derecha. Me siento muy contento y tenemos muchas variantes. No estoy esperando nada y a pensar en el partido del sábado que es el más importante del semestre. Joel Huiqui

El técnico adentró en el presente de Erik Lira, quien no ha tenido el mejor inicio de torneo. Joel descartó que esto se deba a que la mente del mexicano esté en un traspaso a Europa.

Erik Lira no ha tenido sus mejores partidos estas 2 jornadas pero quisiera resaltar su compromiso. Me parece un jugador extraordinario y está muy comprometido con Cruz Azul. Esperemos que se pueda cumplir su sueño de ir a Europa. Erik es el jugador que refleja lo que es Cruz Azul. Joel Huiqui

Cruz Azul v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Sobre su condición de invicto desde que tomó las riendas de Cruz Azul en el cierre del semestre anterior, Huiqui concluyó que esto no será por ningún motivo eterno.

Ojalá nunca conozcamos la derrota. Eventualmente va a llegar. Me llena de alegría el trabajo que hemos hecho y el presidente Víctor Velázquez ha hecho un gran esfuerzo por ver reflejado el talento que tenemos en nuestra banca y eso apoya mucho el resultado. Joel Huiqui