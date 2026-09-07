Las declaraciones de Joel Huiqui luego del triunfo de Cruz Azul sobre Santos

Este domingo Cruz Azul hizo valer su condición de local luego de vencer a Santos por la mínima en la cancha del Estadio Banorte. De esta forma, los de la capital del país regresan a zona de liguilla luego de varias semanas fuera de la misma.

Tras el cotejo, el técnico celeste Joel Huiqui, ofreció declaraciones donde dejó bien en claro que el equipo está en crecimiento, esperando pronto poder contar con el club al cien por ciento de sus virtudes.



🔵🚂 ¡HUIQUI VE CADA VEZ MÁS CERCA AL EQUIPO COMPLETO!



José Alberto Huiqui destacó la recuperación de Gonzalo y Amaury, además de señalar que están cerca de recuperar a Rodo. El técnico aseguró que irán con todo por el próximo partido y confía en que Cruz Azul está cerca de ser… pic.twitter.com/NNbWOT6bDj — MedioTiempo (@mediotiempo) September 7, 2026

Sabe muy padre, veía un vestidor diferente, la derrota te hace sentirte un poco triste, hoy el equipo se mostró bien sobre todo en las fases ofensiva y defensiva, no fue fácil intentamos abrir el bloque del rival, es uno de los pocos partidos con cero atrás y da un respaldo. Estamos contentos con el funcionamiento de los jugadores y vamos por el camino correcto. Joel Huiqui

El técnico mexicano confía que en los siguientes días, el plantel estará a disposición al cien por ciento, muy posiblemente para el clásico en contra del América.

Estamos contentos por la recuperación de Gonzalo (Piovi), recuperamos a Amaury (García) estamos cerca de recuperar a Rodo (Rotondi)... vamos a ir con todo por el partido que viene, con el equipo casi completo, estamos cerca de ser el equipo que queremos ser y esperemos que se pueda mostrar con el próximo rival. Joel Huiqui

Cruz Azul v Santos Laguna - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Huiqui cerró hablando de la situación de Erik Lira, quien retornó a los trabajos con el equipo luego de su fallida salida rumbo al Mónaco.

Con Erik ha sido un mes muy complicado, hablamos con él una vez que no se definió la transferencia, le dimos un poco de descanso, se reorganizó con la familia y tuvo un par de buenos días de descanso, tuve una charla con él y le preguntaba cómo se sentía y manifestaba que estaba comprometido con el proyecto, sintió el respaldo de la gente, escuchó que la gente lo ovaciona y la interna está feliz de tenerlo y vendrán cosas mejores para él. Joel Huiqui

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