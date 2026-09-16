Las declaraciones de Joel Huiqui previo al duelo contra el Inter Miami

Este miércoles Cruz Azul se medirá en Florida al Inter Miami por la Campeones Cup. El cuadro que comanda Joel Huiqui buscará su tercer copa durante la era del entrenador nacional al interior del cuadro celeste.

Previo al cotejo, Huiqui compareció ante los medios de comunicación y ofreció declaraciones sobre el cotejo, a través de la cuales mostró su total respeto por el rival en turno.

Joel Huiqui sobre enfrentar a Lionel Messihttps://t.co/nNz45hZWLp pic.twitter.com/tu3rYmWG2i — MedioTiempo (@mediotiempo) September 16, 2026

El equipo rival es un gran equipo que ha hecho grandes cosas para poder disputar mañana la Final, y yo insisto que nuestra fortaleza es trabajar en equipo, hacer un plan de partido correcto y no salirnos del plan. Joel Huiqui

El técnico nacional afirmó que si bien es cierto que Cruz Azul funciona como una familia, existe una competencia interna muy sólida por ser titular.

Me deja más feliz lo que se ha generado al interno en el equipo. Se ha hecho un buen ambiente familiar donde cada uno de ellos sabe la responsabilidad que tienen y sobre todo hay un apoyo muy importante de quién juega y quién no juega. Estamos recuperando a todos y la competencia es compleja. Es importante que nuestro equipo sienta que podemos ganar todo. Esperemos que mañana sea una buena acción de nosotros, estamos planeando bien qué hacer para contrarrestar lo que significa el rival, cómo juega, cómo ataca, cómo defiende y eso es parte del plan de partido. Esperemos que mañana estaremos juntos con toda la afición de Cruz Azul en Miami festejando el título. Joel Huiqui

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Concluyó mostrando su reconocimiento por Lionel Messi, gran estrella del Inter de Miami.

Leo (Messi) es un gran jugador, todos sabemos quién es él en el futbol. Pero vamos a enfocarnos en nuestra forma, en nuestro estilo, creo que es lo más importante. Darle esa importancia al rival es clave. Sabiendo que es un gran equipo, que no solamente tiene un jugador específico de la ofensiva, sino en su construcción tiene jugadores importantes para meter pases y demás. Joel Huiqui