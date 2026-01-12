Las declaraciones de Laporta sobre el gesto de Mbappé tras la derrota del Real Madrid en la Supercopa

La final de la Supercopa de España dejó mucho más que un título para el FC Barcelona. El triunfo azulgrana por 3-2 ante el Real Madrid no solo supuso el primer golpe de autoridad de la temporada, sino que también abrió un debate en torno a la actitud de Kylian Mbappé, uno de los grandes protagonistas de la noche… aunque no precisamente por su rendimiento.

El delantero francés llegó muy justo físicamente al encuentro decisivo. Arrastraba problemas en la rodilla, pero decidió forzar para no perderse una cita clave. Saltó al césped y lo intentó, aunque su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota blanca en el primer gran título del curso.

Un final tenso tras el pitido definitivo

Una vez consumada la victoria del Barcelona y durante el acto protocolario posterior, Mbappé fue captado realizando un gesto que no pasó desapercibido: instó a varios de sus compañeros a abandonar el terreno de juego tras recibir la medalla de subcampeón. Una acción que generó revuelo y que fue interpretada por muchos como una muestra de frustración mal canalizada.

El episodio no tardó en llegar a los micrófonos y despachos, y uno de los primeros en pronunciarse fue Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en declaraciones a RAC-1.

Laporta cuestiona la actitud del francés

RCD Espanyol de Barcelona v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El máximo dirigente azulgrana se mostró sorprendido y crítico con la reacción del futbolista del Real Madrid. Laporta defendió la importancia de mantener las formas, especialmente en partidos de esta magnitud.

Según explicó, el deporte exige saber ganar y perder con respeto, y recalcó que el Barcelona mantuvo una actitud correcta tras el encuentro. Desde su punto de vista, ese comportamiento debería ser recíproco, algo que, a su juicio, no se reflejó en el gesto de Mbappé.

🚨 #ONDACERO 🇪🇸



Kylian Mbappé le dijo a sus compañeros que NO hiciesen el pasillo al Barcelona cuando iban a recoger el trofeo de campeón de la Supercopa de España.



(@Alfremartinezz) pic.twitter.com/N9tfGBPqnw — Naninho (@SrNaninho) January 11, 2026

Un Clásico con cuentas pendientes

Laporta también contextualizó la escena dentro de un clima de rivalidad creciente entre ambas plantillas. El presidente recordó que el primer Clásico liguero del curso, disputado en el Santiago Bernabéu y ganado por el Real Madrid, dejó un poso de tensión que todavía se percibe.

Aunque admitió no haber visto en directo el gesto del delantero francés, sí reconoció que la situación emocional tras una final perdida puede provocar reacciones impulsivas. En ese sentido, mostró cierta comprensión, aunque sin justificar el comportamiento.

La frustración como origen del gesto

Para cerrar su reflexión, Laporta apuntó a la frustración competitiva como posible origen del episodio. Consideró que el Real Madrid era consciente del buen momento del Barcelona y del favoritismo con el que llegaba al partido, algo que terminó confirmándose sobre el césped.

Aceptar la superioridad del rival en una final nunca es sencillo, y menos en un Clásico. La derrota dejó huella en el conjunto blanco y, especialmente, en un Mbappé que vivió su primera gran decepción en un partido decisivo de la temporada.

