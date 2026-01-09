Las declaraciones de Laporta sobre el inminente regreso de João Cancelo al FC Barcelona

João Cancelo está a un paso de volver a vestir la camiseta del FC Barcelona. El lateral portugués llegará hoy a la Ciudad Condal para someterse a la correspondiente revisión médica y, si todo transcurre con normalidad, quedará oficialmente incorporado a la disciplina azulgrana para el resto de la temporada.

Así lo ha confirmado el presidente del club, Joan Laporta, quien ha celebrado públicamente la operación y ha querido destacar el papel clave del director deportivo, Deco, en un mercado de fichajes especialmente complejo. “Cancelo es otro gran fichaje de Deco. No es fácil hacer incorporaciones en este mercado”, declaró el máximo mandatario blaugrana en declaraciones a TV3 y Jijantes.

En forma de cesión y con el visto bueno de Flick

Villarreal Cf V Fc Barcelona - Laliga Ea Sport | Europa Press Sports/GettyImages

El futbolista llegará cedido procedente del Al-Hilal de la Pro League saudí, lo que permitirá al Barça reforzar una línea defensiva que necesita soluciones inmediatas de cara a la segunda mitad de la temporada. Laporta se mostró “muy satisfecho” por poder recuperar al internacional portugués y agradeció tanto al jugador como a su agente el esfuerzo realizado para cerrar la operación.

“Quiero agradecer al jugador y a su representante su predisposición. Cancelo es un gran futbolista, muy versátil, y Hansi Flick ha dado su visto bueno a este fichaje”, explicó el presidente. Ayer comentó que “Llega mañana, pasará el examen médico y, si todo va bien, estará con nosotros", por lo que hoy viernes es el 'Día Cancelo'

Estuvo el interés del Inter presente

Pese al interés de otros clubes europeos, como el Inter de Milán, Cancelo ha priorizado su regreso al Camp Nou, donde dejó buenas sensaciones en su anterior etapa. Su polivalencia, capaz de actuar en ambos laterales e incluso en posiciones más adelantadas, le dará a Flick nuevas alternativas tácticas en un tramo decisivo del curso.

Con esta incorporación, el FC Barcelona refuerza su plantilla y vuelve a apostar por un jugador contrastado, en una operación que vuelve a situar a Deco como una pieza clave en la planificación deportiva del club.

