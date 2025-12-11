Las declaraciones de Larcamón luego de la dura caída de Cruz Azul en contra de Flamengo

Cruz Azul cerró su participación en la Copa Intercontinental con una derrota por 2-1 frente a Flamengo, un resultado que dejó sensaciones amargas en el entorno celeste. Nicolás Larcamón, técnico del conjunto capitalino, reconoció que el duelo fue sumamente equilibrado, aunque marcado por errores que terminaron inclinando la balanza.

“El juego fue parejo, por momentos favorable para los dos equipos y pagamos muy caro algunos errores que a estos niveles no podemos cometer”, explicó el entrenador tras el encuentro. Para Larcamón, la intensidad del rival y la jerarquía en momentos puntuales fueron determinantes.

El estratega argentino insistió en que Cruz Azul compitió con personalidad y que su equipo estuvo a la altura del contexto internacional. “La verdad que es una lástima porque creo que el desarrollo del partido fue muy parejo”, añadió, visiblemente contrariado por el desenlace.

Más allá del análisis puntual, Larcamón entiende que esta derrota se suma a un semestre complicado, donde Cruz Azul ha sufrido golpes tanto en Liga MX como en torneos fuera del país. Por ello, considera que el club deberá afrontar un proceso de reestructuración profunda de cara al próximo año.

La directiva y el cuerpo técnico coinciden en la necesidad de renovar varias zonas del plantel. Aunque no se contempla su salida del banquillo celeste, el propio Larcamón reconoció que deben tomarse decisiones importantes en las próximas semanas para elevar la competitividad del equipo.

En el interior del club se habla de jugadores cuyo futuro es incierto y que podrían abandonar la institución si llegan ofertas concretas. La idea es sostener una base, pero también oxigenar el vestuario y aumentar la calidad en puestos clave.

A pesar de la derrota, Larcamón recalcó que Cruz Azul tiene recursos, talento joven y bases para reconstruir un proyecto competitivo. El desafío inmediato será identificar qué piezas deben quedarse y cuáles deberán abrir la puerta a una renovación más profunda.