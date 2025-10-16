Las declaraciones de Larcamón previo al juego en contra de América

Este fin de semana se jugará en la capital del país un nuevo cruce entre Cruz Azul y América. Ambos equipos compiten por la cima del torneo, sin embargo, este cruce va más allá de sólo competir por tres puntos.

Para algunos, esta rivalidad se convierte de forma fugaz en la más relevante de la Liga MX. Uno de los que comparte esta idea es Nicolás Larcamón, quien afirma que el Cruz Azul ante América se encamina como el nuevo clásico nacional.

El Clásico Nacional ni sus luces. 🥱



Nicolás Larcamón consideró que el América vs Cruz Azul es el partido más importante de la temporada. 🚂🆚🦅



Indudablemente que por historia y todo, puede ser que este clásico esté pisando cada vez más fuerte, esté logrando cada vez más movimiento a nivel mediático, a nivel popular, entonces puede que sí, que de a poco se vaya estableciendo como el clásico más importante de la liga. Nicolás Larcamón

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Clausura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El técnico añade que ni él, ni sus jugadores deben sentir motivación por el rival que tendrán enfrente. La motivación debe ser sentir orgullo por el club al que pertenecen y defienden.

La motivación más grande no es el rival, son nuestros colores, nuestra camiseta, nuestra gente. La ambición más grande es ganar el partido por lo que representa para nosotros. Nicolás Larcamón

Larcamón concluye diciendo que ganar el sábado sería vital para las aspiraciones inmediatas del equipo.

Ganar es muy importante para nosotros, para nuestra gente, es nuestra casa y entonces queremos regalarles ese triunfo a nuestra afición y sobre todo a nosotros mismos que puede ser como la obtención de todo el buen trabajo y en la búsqueda de consolidar aún más este proceso. El triunfo puede suponer una fuerza muy positiva para nosotros. Ambicionamos el triunfo un poco por la conquista de lo que puede ser en términos motivacionales, de convicción, de un montón de motivos que se pretenden para el desenlace del año como por las citas que tenemos por delante. Nicolás Larcamón

