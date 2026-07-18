Las declaraciones de Lionel Messi y 'Dibu' Martínez en la conferencia de prensa previo a la final del Mundial 2026

Este viernes 17 de julio del 2026, se llevó a cabo una conferencia de prensa distinta de cara a lo que será la final del Mundial 2026 entre la selección de Argentina, actuales campeones del mundo, y el equipo de España, que busca conquistar su segunda copa del mundo.

En una dinámica sumamente interesante para todos los espectadores, figuras del deporte como

Novak Djokovic, Rio Ferdinand y Tom Brady entrevistaron a Lionel Messi y al 'Dibu' Martínez, realizando preguntas desde un ángulo netamente competitivo, algo poco común en esta clase de eventos.

Las palabras de Lionel Messi en la conferencia de prensa previo a la final del mundo contra la selección de España:

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

Oye Novak, como dijo nuestro entrenador, empezamos a jugar al fútbol con gran pasión y un deseo constante de jugar y disfrutarlo, sin importar el lugar; ya sea en la escuela, en la calle, o con uno de los equipos del barrio, tal como todos empezamos cuando éramos jóvenes.



Nunca pensamos en la presión; en cambio, la tratábamos como algo natural.



Jugábamos para disfrutar y competir, porque somos un grupo que ama ganar, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que el oponente también está jugando, y que ganar no siempre está garantizado.



Y desde joven, aprendí y entendí que pierdes más de lo que ganas, y creo que esto es lo que me ayudó a madurar, tanto como persona como jugador. Que estemos aquí hoy, Lamine y yo, enfrentándonos después de que se tomó una foto de nosotros cuando él era un bebé, esto es locura para mí. Lamine es uno de los mejores jugadores del mundo en este momento.



Nosotros (Barcelona), tuvimos mucha suerte, porque lo que es bueno para él también es bueno para nuestro Barcelona. Lamine es muy bueno. Intentaremos jugar nuestro mejor partido para que Lamine no juegue en su mejor nivel. Lamine Yamal es simplemente un jugador increíble... Lo sigo muy de cerca, porque juega para el club que amo. Siempre le deseo lo mejor.



También intentaremos detener a España, porque no se trata solo de Lamine; tienen grandes jugadores y un estilo de juego distintivo, y nosotros también tenemos nuestras propias armas. Lionel Messi.

Las palabras del 'Dibu' Martínez en la conferencia de prensa previo a la final del mundo contra la selección de España:

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Solo estoy orgulloso de estar en la final de la Copa del Mundo 2026... Sé lo que significa para mi país. Cuando la ganamos, hubo una experiencia que nunca había visto antes. La gente tenía opiniones sobre los rivales a los que nos enfrentábamos, pero no elegimos a nuestros rivales.



Por ejemplo, Colombia dominó contra Portugal, luego Suiza venció a Colombia, y terminamos jugando contra Suiza. Fue duro. Todos los partidos son duros. Solo tienes que jugar y adaptarte. Solo me concentro en ganar, nada más.



Este logro pertenece a todo el equipo; es difícil poner en palabras lo que hemos logrado hacer.



A veces lloro solo de pensarlo. Tenemos que saborear el momento. Mi mensaje a mis compañeros es que lo disfruten y se preparen con un sentido de alegría, estos son momentos que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Me siento muy tranquilo. Intento transmitirles eso a mis compañeros también.



Son tan buenos que necesito darles confianza e intentar estar ahí cuando me necesiten. Fuimos muy fuertes en el ataque en este Mundial. Mi mano todavía duele, todos los días. Lo sabía, pero postergué la cirugía.



Todos los especialistas me dijeron que necesitaba una cirugía. Me molesta porque amo entrenar, pero desde los octavos de final he estado entrenando con normalidad y me siento mucho mejor.



No es solo Lamine; tienen un gran entrenador que conoce muy bien a nuestro equipo. Son un gran equipo y una gran selección nacional. Por eso llegaron a la final. Tienen sus fortalezas y nosotros las nuestras, y ojalá sea un partido que los espectadores recuerden.



En 2022, fuimos el mejor que Francia durante los 90 minutos. Pueden marcarme 1, 2 o 3 goles, seré el mismo jugador en el siguiente movimiento; la presión no me afecta.



Tengo ese espíritu de barrio dentro de mí. Soy el mismo Dibu que jugaba en el barrio. Emiliano: el 'Dibu' Martínez.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026