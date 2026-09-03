Las declaraciones de Matías Almeyda luego del pase de Monterrey a la final de la Leagues Cup

De la mano de Matías Almeyda, el Monterrey es mucho más equipo de lo que fue el semestre pasado. En este momento el equipo ha logrado el pase a la final de la Leagues Cup. Siendo así, el club del norte de México está a nada de conseguir su primer título en la era del 'Pelado'.

Para llegar a esta instancia, los regios tuvieron que eliminar al América en la ronda de semifinales. Luego de este cotejo, el propio Almeyda ofreció declaraciones al respecto del rendimiento del equipo y la forma en que nunca dieron por perdido el encuentro.

Las palabras de Matías Almeyda después de eliminar al América pic.twitter.com/MZheK6pUCn — FOX (@somos_FOX) September 3, 2026

Fue un gran partido ante un rival que es durísimo, y que creo que fue parejo en el correr de los 90 minutos, los penales sabemos cómo son, a veces va a favor, a veces en contra, pero ya estaba contento con la actuación y con todo lo que vienen haciendo estos chicos, estos muchachos durante toda esta copa. Matías Almeyda

Matías le da un enorme valor al hecho de poder llegar a una final solo tres meses después de iniciar su tiempo con el club.

Ante todos uno compite siempre para poder llegar a las finales. Y, bueno, en 3 meses lograr una Final, creo que nos está marcando el camino correcto. Valoro mucho la actitud de del grupo que entreno, lo remarco siempre. Matías Almeyda

Más allá que Almeyda es el primer técnico en poner a Rayados en una final tras cinco años de ausencia, el argentino guarda mesura con este hecho.

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Harry How/GettyImages

En mis manos no, porque si no me creería que soy el Todopoderoso, y no lo soy. Soy uno más de un grupo, de un proceso, de un proyecto, tomo decisiones deportivas, futbolísticas, y después hay un grupo que nos está acompañando, un grupo que me eligió. Matías Almeyda

Para cerrar, Matías externó absoluto respeto por su siguiente rival, el Toluca.

Es un genio. ‘El Turco’ es una excelente persona, tenemos amigos en común. Es un tipo que está desde hace mucho tiempo en México, conoce todo, y a medida que pase el tiempo él va queriendo cada vez más, va queriendo cada vez más, y se va a convertir uno de los entrenadores más ganadores. Mi respeto, pero no como fútbol, respeto le tengo a la persona. Y después el fútbol, bueno, es un deporte. Pero sí, es un excelente entrenador, no, nunca lo voy a decir yo, sus número lo avalan. Matías Almeyda