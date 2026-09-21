Las declaraciones de Matías Almeyda luego del triunfo de Monterrey sobre Cruz Azul

Este fin de semana Monterrey concretó una victoria muy importante en contra de Cruz Azul. Los regios hicieron pesar la localía durante un mano a mano en el cual el club supo aprovechar las fallas del rival.

Sin embargo y pese a la victoria, el técnico del cuadro regio, Matías Almeyda, no se mostró del todo conforme con su equipo. El argentino sabe que la suma de puntos es relevante, pero las formas con el balón no son aún las que espera por parte de sus dirigidos.

👀⚠️ ¡OJO A LO QUE DICE ALMEYDA SOBRE LOS MENORES!



Rayados apenas suma 196 de los 1,170 minutos obligatorios y todavía tiene 974 pendientes, pero Matías Almeyda explicó por qué no ha utilizado más jóvenes hasta ahora. 🔵⚪

El técnico asegura que todavía están a tiempo y que… pic.twitter.com/DICmU7XM2E — Claro Sports (@ClaroSports) September 18, 2026

El sello del equipo está en la entrega. Todos los partidos los hemos jugado diferente y hacemos mucho estudio con respecto a los rivales. A Cruz Azul había que anularle los cuatro medios, que son los que le dan el fútbol, tienen mucha movilidad, técnica y buen pase. Funcionó bien, fueron inteligentes en las decisiones que tomamos y nos faltó más tranquilidad adelante. Matías Almeyda

Matías añadió que más allá de la victoria, todos dentro del club deben de mejorar en el corto, siendo él el primero desde su rol de entrenador.

Siempre que ganamos me quedo contento. Analizo más en frío los partidos, los veo y los recontra veo. Hoy hubo cosas buenas y otras que no. Pero el triunfo no me tapa. No es que con el triunfo me quedo. Voy con el triunfo y voy a ver qué puntos tenemos que seguir mejorando. Matías Almeyda

FBL-MEX-MONTERREY-CRUZ AZUL | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Para cerrar, Almeyda tiró de elogios a César Garza. El juvenil no ha tenido un rol de titular con el plantel, pero este sábado, su aprovechar su estelarismo dando a los Rayados el triunfo con su aislado gol.

César es el contención que a mí me gusta. Es contención y nosotros tenemos volantes más mixtos. Me tomó un tiempo, pero él supo aprovechar el momento. Garantizó que está preparado y que soportó todo este tiempo afuera como un verdadero profesional. Matías Almeyda

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