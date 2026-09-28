Las declaraciones de Matías Almeyda tras la caída de Monterrey en su visita al Atlante

Monterrey sigue caminando en medio de la inestabilidad. El cuadro del norte del país sigue demostrando que son capaces de lo mejor a lo peor dentro de la cancha de una semana a otra.

Muestra clara de ello la derrota del viernes pasado en contra de uno de los equipos más endebles de la Liga MX, el Atlante. Luego de la caída, el técnico de los Rayados, Matías Almeyda, evitó las excusas y asumió responsabilidades de inmediato.

🚨¡ALMEYDA RECONOCE QUE RAYADOS FUE SUPERADO! 😱⚽🧠😓



Sin excusas, aceptó que Atlante ganó bien. https://t.co/aJct83e8aU pic.twitter.com/gPwUjNlrbj — Claro Sports (@ClaroSports) September 26, 2026

Creo que hoy fuimos superados y, cuando eres superado, hay que reconocerlo. También dejamos de hacer algunas cosas y nos hicieron falta los jugadores que no pudieron estar. Pero no es un justificativo. Creo que nos ganaron bien. Matías Almeyda

Más allá de aceptar su responsabilidad, el técnico dio valor de inmediato a lo hecho por el rival dentro de la cancha.

No me sorprendió (lo ofrecido por el Atlante). Lo venía mirando bastante. Sé que los equipos del Piojo lo hacen bien. Lo había dicho previo al partido. Nosotros no estuvimos a la altura de lo que habíamos planificado y el rival lo hizo bien. No le quiero sacar mérito; lo hizo bien. Matías Almeyda

Atlante v Monterrey - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Matías fue claro en la conclusión: Monterrey tiene que mejorar ya mismo antes de que llegue la fase decisiva de la temporada. Es una obligación, no una oportunidad.

Siempre trabajamos sobre el error y lo miramos, hablamos, tratamos de evitarlo. Y, bueno, en muchos casos se siguen cometiendo. Entonces, ahí hay que tomar las decisiones, obviamente. (La fecha FIFA), servirá para recuperar algunos jugadores y esperar a muchos otros compañeros que están en selección. Matías Almeyda

Tras la pausa por fecha FIFA, el cuadro del norte del país se ha de medir uno a uno en contra del actual líder de la Liga MX, el América de Guillermo Almada.