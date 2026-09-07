Las declaraciones de Matías Almeyda tras la derrota de Monterrey en la final de la Leagues Cup

Se ha jugado la final de la Leagues Cup este domingo. Toluca se lleva la corona tras vencer a Monterrey por un dos a cero. El cuadro del norte del país se ha quedado corto contra el club mexicano más ganador de los últimos dos años.

Tras el cotejo, Matías Almeyda, técnico del Monterrey, lamentó la caída, sin embargo, dio alto valor al hecho de haber llegado hasta la final del torneo siendo que tiene dentro del club recién un par de meses.

¡CONTUNDENTE!



Aquí es donde la Liga MX tiembla. Este fue el mensaje de Matías Almeyda luego de perder la Leagues Cup. pic.twitter.com/q0sBTWPAFH — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 7, 2026

Esto si se ganaba tampoco modificaba nada, es un proceso de un camino. Ni bien arrancábamos la pretemporada, queríamos y nos preparamos para llegar a esta final, que era el primer torneo. Entonces llegamos, se perdió. Ahora, no podemos modificar nuestra intención. Matías Almeyda

Almeyda quiere revancha personal y es por ello que buscará llevar a su equipo hasta la final de la Liga MX.

No es fácil llegar a una final, no es fácil ser competitivos, no es fácil cambiar imágenes y para eso trabajamos. Nos queda un tiempo largo y si Dios quiere, apuntaremos a la final de la liguilla. Matías Almeyda

Más allá de tan ambicioso objetivo, Matías prefiere ir partido a partido. Siendo el caso, la mente ya está cien por ciento enfocada en el clásico ante Tigres del próximo fin de semana.

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Harry How/GettyImages

Nos habíamos propuesto llegar a una Final y obviamente ganarla, pero no se pudo. Se da vuelta a la página y se cierra. Si lo ganábamos no modificaba nada porque tenemos un clásica. Sigue el descanso para recuperar futbolista y ya dedicarnos solo al torneo. Matías Almeyda

Almeyda cierra de forma contundente. Los clásicos se juegan diferente y buscará plasmar esa idea el próximo sábado.

Yo tengo siempre mi manera de actuar en los Clásicos, en mi época de jugador aprendí cómo se debía jugar un Clásico. Yo los Clásicos que jugaba, los jugaba demasiado como un hincha. Entonces, a veces me pasaba de largo, no tenía frenos. Y creo que son partidos donde la parte mental de tranquilidad, de orden y disciplina, juegan un factor fundamental. Matías Almyeda

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