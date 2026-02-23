Las declaraciones de Milito luego de la caída de Chivas ante Cruz Azul

Chivas vio frenado su paso perfecto luego de seis triunfos consecutivos al caer ante Cruz Azul en un duelo que marcó un alto en la inercia positiva del Rebaño. Gabriel Milito compareció tras el encuentro y, lejos de dramatizar, optó por un análisis sereno sobre lo mostrado por su equipo.

El estratega argentino destacó que, más allá del resultado adverso, el funcionamiento general le deja tranquilidad. “Bueno, el equipo tuvo un buen comportamiento. Bajo la misma línea, hicimos la misma línea con criterio. Deja la enseñanza de que hay que cuidar detalles. El esfuerzo estuvo, fueron superando al rival y perdemos por dos balones parados”, comentó.

Milito subrayó que la diferencia estuvo en la contundencia del adversario. “Hemos hecho un buen juego. Faltó defender las pelotas defensivas y ser contundentes. Algo similar a la eliminatoria con ellos. Ellos sí tuvieron contundencia”, explicó, reconociendo que los detalles en áreas fueron determinantes para el desenlace.

Pese a la derrota, el técnico rojiblanco no pierde de vista la perspectiva del torneo. Recordó que mantener una racha perfecta es prácticamente imposible, pero que el objetivo real es sostener el nivel competitivo cada jornada. En su discurso predominó la convicción sobre el camino elegido.

“Está muy bueno acostumbrarse a ganar, pero ganar todos los partidos es casi imposible en el fútbol moderno. Es muy complicado para todos los equipos del mundo, nosotros no somos la excepción a esa regla. Lo que sí me gusta es que sostengamos ese espíritu competitivo”, afirmó con firmeza.

Para Milito, el equipo ha demostrado carácter independientemente del rival, del escenario y del marcador. Considera que esa identidad debe preservarse, incluso en la adversidad, pues será la base para volver a sumar de a tres y retomar la senda positiva en las siguientes jornadas del campeonato.

Finalmente, fue cuestionado sobre la ausencia del último fichaje invernal, Jonathan Pérez, quien aún no ha tenido participación relevante. El entrenador explicó que el proceso de adaptación requiere paciencia y que el jugador todavía está en fase de integración al grupo.

“Es un refuerzo que acaba de llegar, le faltan entrenamientos y tiene que adaptarse al grupo, es un jugador con muchas condiciones”, concluyó Milito, confiando en que el tiempo y el trabajo terminarán por consolidar a su nuevo elemento dentro del esquema rojiblanco.