Las declaraciones de Milito luego del empate en contra del Necaxa

Chivas no fue capaz de vencer al Necaxa en campo ajeno. De esta forma el cuadro del Guadalajara no logró asegurar el liderato general. Luego del cotejo, Gabriel Milito habló ante la prensa lamentando el marcador de cero por cero.

"HICIMOS UN BUEN PARTIDO, PIENSO QUE DEBIMOS HABER GANADO EL JUEGO", 😬 #LUP | Las palabras de Gabriel Milito luego de igualar ante Necaxa. pic.twitter.com/LXe7ZKyq8b — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 23, 2026

Las sensaciones: creo que hicimos un buen partido, un correcto partido donde, sobre todo el segundo tiempo, tuvimos situaciones muy claras para abrir el marcador. Pienso que debimos haber ganado el partido. Tuvimos situaciones, tuvimos buenos pasajes futbolísticos. Nos faltó la contundencia que habitualmente tenemos porque generamos situaciones como también habitualmente lo hacemos. Gabriel Milito

Añade que su equipo no encontró el gol que hubiera roto el juego.

En partidos así, donde por momentos estuvo muy emparejado, hacer un gol cambia o debería cambiar el rumbo. El equipo jugó con el sello de siempre, con la mentalidad de siempre, pensando en el arco rival. Gabriel Milito

Tigres UANL v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Sobre los cambios y rotaciones hecho antes y durante el partido, el técnico afirmó que son resultado de las distintas necesidades del equipo.

Con respecto a los cambios o al cambio, cuando siento que el equipo necesita una alternativa, tomamos la decisión de cambiar. Así funcionamos. Tenemos una baja por sanción que es la de Luis Romo, no vamos a poder contar con él. Ahí vamos a tener que buscar un reemplazante. Veremos cómo salimos a jugar. Gabriel Milito

Cerró alabando a Óscar Whalley, quien firmó su primera titularidad del semestre. El arquero tendrá dicho rol lo que resta del torneo ante la baja de Raúl Rangel por llamado a selección mexicana.

Sobre Óscar Whalley: tuvo muy poca participación, tuvo mucha más participación quizás desde el inicio con los pies y la verdad que lo hizo muy bien. Tuvo una parada al final en el único remate que tuvieron sensacional, pero no me sorprende. Confío y sé que tenemos dos arqueros muy buenos. Gabriel Milito

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