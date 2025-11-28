Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del empate de Cruz Azul ante Chivas
El duelo de ida entre Chivas y Cruz Azul cierra con un empate sin goles. De forma natural esto implica un doble ventaja para los de la capital del país por la posición en la tabla que les permite pasa con empate. A pesar de ello, Nicolás Larcamón entiende que nada está firmado y espera un duelo muy duro el próximo domingo.
El segundo partido es en nuestra casa, con nuestra afición, con todo el contexto en favor si lo afrontamos con el enfoque, con la atención, y con la determinación que lo tenemos que hacer. Nos resta un segundo partido, que va a ser sumamente exigente, sumamente duro, y tendremos que hacer muy bien las cosas para consumar la clasificación de semifinales.Nicolás Larcamón
Nicolás considera que su equipo fue de menos a más en el encuentro, pues vio un mejor Cruz Azul en la segunda mitad que en la primera.
Las sensaciones son de qué todavía resta mucho trabajo para hacer, creo que, en líneas generales, esto es muy conforme sobre todo por el segundo tiempo que hicimos. Siento que en el primer tiempo estuvimos más precisos de lo que realmente estamos, en el segundo tiempo fuimos más con pelota, generamos mejores situaciones de peligro y dentro de todo, tuvimos un rendimiento defensivo, muy bueno, a excepción de esa última acción del partido.Nicolás Larcamón
Asegura que tanto él como la plantilla tienen total confianza en que el trabajo hecho a lo largo del semestre ha sido el correcto pese a no poder cerrar como líderes.
Nosotros estamos muy conformes con nuestro rendimiento, estamos muy conformes con el equipo que venimos siendo ya desde hace un tiempo, lastimosamente en el último partido de la fase regular, pasó esa situación media fatídica, pero nos encaminábamos mucho a hacer ese súper líder.Nicolás Larcamón
