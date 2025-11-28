Las declaraciones de Nicolás Larcamón luego del empate de Cruz Azul ante Chivas

El duelo de ida entre Chivas y Cruz Azul cierra con un empate sin goles. De forma natural esto implica un doble ventaja para los de la capital del país por la posición en la tabla que les permite pasa con empate. A pesar de ello, Nicolás Larcamón entiende que nada está firmado y espera un duelo muy duro el próximo domingo.

Aunque salieron del Akron con un valioso empate, Larcamón sabe que la vuelta en CU no será nada fácil 😱



📹 @vwario7



Sus declaraciones 👉🏻 https://t.co/j1qp2hIvNa pic.twitter.com/NgvjR3jkDx — Esto en Línea (@estoenlinea) November 28, 2025

El segundo partido es en nuestra casa, con nuestra afición, con todo el contexto en favor si lo afrontamos con el enfoque, con la atención, y con la determinación que lo tenemos que hacer. Nos resta un segundo partido, que va a ser sumamente exigente, sumamente duro, y tendremos que hacer muy bien las cosas para consumar la clasificación de semifinales. Nicolás Larcamón

Chivas v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Simon Barber/GettyImages

Nicolás considera que su equipo fue de menos a más en el encuentro, pues vio un mejor Cruz Azul en la segunda mitad que en la primera.

Las sensaciones son de qué todavía resta mucho trabajo para hacer, creo que, en líneas generales, esto es muy conforme sobre todo por el segundo tiempo que hicimos. Siento que en el primer tiempo estuvimos más precisos de lo que realmente estamos, en el segundo tiempo fuimos más con pelota, generamos mejores situaciones de peligro y dentro de todo, tuvimos un rendimiento defensivo, muy bueno, a excepción de esa última acción del partido. Nicolás Larcamón

Asegura que tanto él como la plantilla tienen total confianza en que el trabajo hecho a lo largo del semestre ha sido el correcto pese a no poder cerrar como líderes.